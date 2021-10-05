Пандемия Covid-19 способна оказать негативное влияние на психическое здоровье детей и подростков. Эффект от нее может продолжаться в течение многих лет и даже десятилетия.

Об этом заявили эксперты ЮНИСЕФ в ежегодном докладе о положении детей в мире.

Согласно последним оценкам, как минимум один из семи подростков в мире в возрасте 10-19 лет страдает диагностированным психическим расстройством. Ежегодно почти 46 тыс. подростков совершают самоубийство.

— Последние 18 месяцев выдались очень нелегкими для всех нас, но особенно для детей. В условиях изоляции, карантина и ограничений на передвижения, связанных с пандемией, дети вынуждены проводить лучшие годы своей жизни вдали от родственников, друзей и одноклассников, — утверждает исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

По его словам, большое количество детей страдали от проблем, связанных с психическим здоровьем, и до пандемии. А власти выделяют недопустимо малый объем средств для того, чтобы у нынешнего молодого поколения было здоровое будущее, не обремененное психическими заболеваниями.

По результатам опроса детей и взрослых, которое провели специалисты ЮНИСЕФ и Института Гэллапа в 21 стране мира, в среднем каждый пятый опрошенный молодой человек в возрасте 15-24 лет испытывает эмоциональную подавленность или апатию.

Эксперты ЮНИСЕФ призвали национальные правительства и частный сектор взять на себя обязательства по укреплению психического здоровья детей и подростков. Они предлагают инвестировать в меры по защите психического здоровья детей и подростков во всех секторах, а не только в сфере здравоохранения.

Специалисты рекомендуют применять комплексный и научно обоснованный подход к решению проблем, связанных с психическим здоровьем детей, включая разработку учебных программ для родителей, а также обеспечения здоровой и позитивной атмосферы в школах.

Генриетта Фор добавил, что психическое здоровье — это залог общего здоровья. В богатых и бедных странах все же сохраняется непонимание проблем, связанных с психическими отклонениями. Также отсутствуют инвестиции, необходимые для максимального раскрытия потенциала каждого ребенка в будущем. Поэтому эту ситуацию необходимо менять.

Источник: ООН