Ежегодно 10 сентября отмечают Всемирный день предотвращения самоубийств. В эту дату стоит обратить внимание на значение самоубийств, как можно их предотвратить и спасти жизнь себе или же близкому человеку.

По данным ВОЗ, в 2000 году в Украине на 100 тыс. населения приходилось 29,6 самоубийства. Через 10 лет их количество снизилось до 18-19, но в последние несколько лет оно вновь выросло и превысило 20 самоубийств на 100 тыс. человек.

К тому же в стране остро стоит вопрос именно подросткового суицида, ведь ежегодно совершают самоубийства до полутора сотен детей.

Психолог Ярослава Евтищенко рассказала Фактам ICTV об основных причинах самоубийств, как заметить первые звоночки у подростков, и как помочь им побороть состояние отчаяния.

Причины подростковых самоубийств

По словам психолога, если говорить о причинах самоубийств, то они связаны с биопсихосоциальной моделью человека. Это означает, что все компоненты играют важную роль или же могут стать толчком к непоправимому.

— Подростки, склонные к суицидальному поведению, это люди, которые почувствовали кратковременное или же долговременное неблагоприятное воздействие патогенного характера, — отметила специалист.

Например, это может быть разлука с близкими, нехватка любви и заботы, общения с родными, занятость, алкоголизм. И далеко не всегда это сложные отношения с родителями или неблагоприятные ситуации в семье.

Среди подростков нередко встречается депрессия, что также может привести к суицидальным мыслям. На человека влияют и социальные группы, которые могут вызывать негативные эмоции.

Первые звоночки

Евтищенко рассказала, что так называемые симптомы суицида можно определить по тому, о чем говорит подросток. В беседе может встречаться такое:

рассуждения о бремени и тяжести человека для окружающих;

жалобы на ощущение замкнутого круга и нахождение в ловушке;

непереносимость душевной боли;

отсутствие причин жить;

рассуждения о смерти в разных вариациях.

Кроме того, следует обращать внимание на настроение человека. Если у него появились депрессивные проявления, раздражительность, подавленность, тревожность, ярость и исчез интерес к любым делам, не стоит это игнорировать, а лучше начинать действовать.

Какие изменения могут быть в поведении

резкое злоупотребление алкоголем или наркотиками;

причинение себе вреда (селфхарм в разном виде — порезы/ожоги);

избегание встреч на регулярной основе, погружение в одиночество;

нарушение сна (сокращение или чрезмерное увеличение);

раздача своих вещей или личные эмоциональные подарки;

нетипичное прощание (возможно, в смс, письмах, открытках, внезапные звонки со словами любви).

Что делать, если вы заметили симптомы

— Человек, который хочет помочь, должен иметь возможность говорить с тем, у кого есть суицидальные мысли, — утверждает психолог.

Во время разговора с подростком или взрослым человеком нужно внимательно выслушать его. Также следует сохранять спокойствие и предлагать поддержку, не осуждать и не спорить. Наоборот, больше идти на контакт и поощрять полную откровенность.

Стоит объяснить человеку, который думает о суициде, что это неправильно, но сделать это так, чтобы не отрицать мысли человека, и не поощрять их.

Если человек рассказывает, что его кто-то обидел или он на кого-то жалуется, отнеситесь к этому серьезно, и не говорите банальные вещи в стиле «все пройдет».

Обязательно надо предложить помощь специалиста, для того чтобы решить проблему этого человека.

Как уберечь ребенка от суицида

Евтищенко подчеркнула: необходимо помнить, что несмотря на всю любовь, теплоту и заботу со стороны отца или близкого человека, мы, к сожалению, не можем влиять на то, кто что думает, и о чем.

— Любящая семья — не гарант того, что проблем, психологических трудностей или психических особенностей не будет. Но семья и близкие могут быть важной и очень необходимой опорой, — добавила она.

И с детьми, и со взрослыми близким в первую очередь стоит стараться построить доверительные отношения, которые не будут осуждать, обесценивать их жизнь, предпочтения и вкусы.

Конечно, мысли о самоубийстве сложно предотвратить, но можно вовремя узнать о них и оказать необходимую помощь.

Склонность человека к самоповреждению, нанесению себе физического вреда и увечий (селфхарм) можно обнаружить еще в детстве, что спасет его от сложностей, а его родственников – от трагедии в будущем. Подробнее об признаках селфхарма читайте на Фактах ICTV.