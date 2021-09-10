Щороку 10 вересня відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам. У цю дату слід звернути увагу на значення самогубств, як можна їм запобігти та врятувати життя собі або ж близькій людині.

За даними ВООЗ, у 2000 році в Україні на 100 тис. населення припадало 29,6 самогубства. Через 10 років їхня кількість знизилася до 18-19, але за останні кілька років знову зросла і перевищила 20 самогубств на 100 тис. осіб.

До того ж у країні гостро стоїть питання саме підліткового суїциду, адже щороку накладають на себе руки до півтори сотні дітей.

Психолог Ярослава Євтищенко розповіла Фактам ICTV про основні причини самогубств, як побачити перші дзвіночки у підлітків та як допомогти їм побороти стан відчаю.

Причини підліткових самогубств

За словами психолога, якщо говорити про причини самогубств, то вони пов’язані із біопсихосоціальною моделлю людини. Це означає, що усі компоненти відіграють важливу роль або ж можуть стати поштовхом до непоправного.

– Підлітки, схильні до суїцидальної поведінки, це люди, які відчули короткочасний або ж довготривалий несприятливий вплив патогенного характеру, – зазначила спеціаліст.

Наприклад, це може бути розлука з близькими, брак любові та турботи, спілкування з рідними, занедбаність, алкоголізм. І далеко не завжди це складні відносини з батьками або несприятливі ситуації у сім’ї.

Серед підлітків нерідко зустрічається депресія, що так само може призвести до суїцидальних думок. Також на людину впливають соціальні групи, здатні викликати негативні емоції.

Перші дзвіночки

Євтищенко розповіла, що так звані симптоми суїциду можна визначити за тим, про що говорить підліток. У бесіді може зустрічатися таке:

міркування про тягар і тяжкість людини для оточення;

скарги на відчуття замкнутого кола і перебування у пастці;

нестерпність душевного болю;

відсутність причин жити;

розмірковування про смерть у різних варіаціях.

Крім того, слід звертати увагу на настрій людини. Якщо у неї з’явилися депресивні прояви, дратівливість, пригніченість, тривожність, лють і зник інтерес до будь-яких справ, не варто це ігнорувати, треба починати діяти.

Які зміни можуть бути у поведінці

різке зловживання алкоголем або наркотиками;

заподіяння собі шкоди (селфхарм в різному вигляді – порізи/опіки);

уникнення зустрічей на регулярній основі, занурення в самотність;

порушення сну (скорочення або надмірне збільшення);

роздача своїх речей або особисті емоційні подарунки;

нетипове прощання (можливо, в смс, листах, листівках, раптові дзвінки зі словами любові).

Що робити, якщо ви помітили симптоми

– Людина, яка хоче допомогти, повинна мати можливість говорити з тим, у кого є суїцидальні думки, – стверджує психолог.

Під час розмови з підлітком або й дорослою людиною варто уважно вислухати її. Також слід зберігати спокій, пропонувати підтримку, не засуджувати та не сперечатися. Навпаки, більше йти на контакт і заохочувати на повну відвертість.

Треба пояснити людині, яка думає про суїцид, що це неправильно, але зробити це так, щоб не заперечувати її думки та не заохочувати їх.

Якщо людина розповідає, що її хтось образив або вона на когось скаржиться, поставтеся до цього серйозно, та не говоріть банальні речі на кшталт “все пройде”.

Обов’язково слід запропонувати допомогу спеціаліста, для того щоб вирішити проблему цієї людини.

Як вберегти дитину від суїциду

Євтищенко наголосила: необхідно пам’ятати, що не дивлячись на всю любов, теплоту і турботу з боку батьків або близької людини, ми, на жаль, не можемо впливати на те, як хто думає, і про що.

– Любляча сім’я – не гарант того, що проблем, психологічних труднощів або психічних особливостей не буде. Але сім’я і близькі можуть бути важливою і дуже необхідною опорою, – додала вона.

І з дітьми, і з дорослими близьким передусім варто намагатися будувати довірчі відносини, які не будуть засуджувати, знецінювати їхнє життя, вподобання та смаки.

Звичайно, думкам про самогубство важко запобігти, але можна вчасно дізнатися про них та надати необхідну допомогу.

Схильність людини до самоушкодження, нанесення собі фізичної шкоди та каліцтв (селфхарм) можна виявити ще у дитинстві, що врятує її від складнощів, а її родичів – від трагедії у майбутньому. Детальніше про ознаки селфхарму – читайте на Фактах ICTV.