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Чому діти плачуть? Психолог назвала п’ять типів ниття

11 Жовтня 2021, 17:35 Людмила Грубнік
дитина
Джерело: Pixabay

Деякі діти можуть час від часу нити, так реагуючи на зовнішні подразники і ситуації або ж намагаючись змусити батьків до певних дій.

Дитячий психолог Ольга Товпеко розповіла, чому дитина може це робити, а також до яких наслідків це може призвести.

П’ять типів ниття:

  • засмучене (малюк сумує через щось, після того, як батьки його втішили, він почав це робити постійно);
  • вимогливе (дитина намагається вимагати щось у мами чи тата);
  • цілеспрямоване (реакція на відмову, спроба вплинути на батьків);
  • пасивне (малюк починає плакати, коли у нього щось не виходить);
  • хронічно-незадоволене або депресивне (він постійно перебуває у такому стані).
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За її словами, самим дітям не подобається такий стан. Крім того, у майбутньому це може призвести до формування вивченої безпорадності, яка буде заважати жити вже дорослій людині.

Через це дитину треба виводити з такого стану та навчати інших реакцій на зовнішні ситуації.

Три корисних вміння:

  • комунікація – навчити дитину словами пояснювати те, що її турбує, чи чого вона хоче;
  • самостійне вирішення проблем – спонукати малюка пробувати самому вирішити проблему: поговорити з іншими дітьми або зав’язати шнурок;
  • управління емоціями – намагатися переконати у тому, що плакати – не найкращий спосіб реагувати на зовнішні ситуації.

Це вимагає додаткових зусиль від батьків, проте пізніше їм самим буде легше комунікувати зі своїми дітьми. Також це допоможе дитині у майбутньому.

Теги
Поради психолога , Психологія
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