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Почему дети плачут? Психолог назвала пять типов нытья

11 октября 2021, 17:35 Людмила Грубнік
дитина
Источник: Pixabay

Некоторые дети могут время от времени ныть, таким образом реагируя на внешние раздражители и ситуации или же пытаясь вынудить родителей к определенным действиям.

Детский психолог Ольга Товпеко рассказала, почему ребенок может это делать, а также к каким последствиям это может привести.

Пять типов нытья:

  • расстроенное (малыш грустит по какой-то причине, после того, как родители его пожалели, он стал это делать постоянно);
  • требовательное (ребенок пытается требовать что-то у мамы или папы);
  • целеустремленное (реакция на отказ, попытка воздействовать на родителей);
  • пассивное (малыш начинает плакать, когда у него что-то не выходит);
  • хронически-недовольное или депрессивное (он постоянно находится в таком состоянии).
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По ее словам, самим детям не нравится такое состояние. К тому же, в будущем это может привести к формированию выученной беспомощности, которая будет мешать жить уже взрослому человеку.

В связи с этим ребенка нужно выводить из такого состояния и обучать другим реакциям на внешние ситуации.

Три полезных навыка:

  • коммуникация — научить ребенка словами объяснять то, что его тревожит, или чего он хочет;
  • самостоятельное решение проблем — побуждать малыша пробовать самому решить проблему: поговорить с другими детьми или завязать шнурок;
  • управление эмоциями — пытаться убедить в том, что плакать — не лучший способ реакции на внешние ситуации.

Это требует дополнительных усилий от родителей, однако позже им самим будет легче коммуницировать со своими детьми. Также это поможет ребенку в будущем.

Теги
Поради психолога , Психология
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