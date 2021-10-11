Почему дети плачут? Психолог назвала пять типов нытья

Некоторые дети могут время от времени ныть, таким образом реагируя на внешние раздражители и ситуации или же пытаясь вынудить родителей к определенным действиям.
Детский психолог Ольга Товпеко рассказала, почему ребенок может это делать, а также к каким последствиям это может привести.
Пять типов нытья:
- расстроенное (малыш грустит по какой-то причине, после того, как родители его пожалели, он стал это делать постоянно);
- требовательное (ребенок пытается требовать что-то у мамы или папы);
- целеустремленное (реакция на отказ, попытка воздействовать на родителей);
- пассивное (малыш начинает плакать, когда у него что-то не выходит);
- хронически-недовольное или депрессивное (он постоянно находится в таком состоянии).
По ее словам, самим детям не нравится такое состояние. К тому же, в будущем это может привести к формированию выученной беспомощности, которая будет мешать жить уже взрослому человеку.
В связи с этим ребенка нужно выводить из такого состояния и обучать другим реакциям на внешние ситуации.
Три полезных навыка:
- коммуникация — научить ребенка словами объяснять то, что его тревожит, или чего он хочет;
- самостоятельное решение проблем — побуждать малыша пробовать самому решить проблему: поговорить с другими детьми или завязать шнурок;
- управление эмоциями — пытаться убедить в том, что плакать — не лучший способ реакции на внешние ситуации.
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Это требует дополнительных усилий от родителей, однако позже им самим будет легче коммуницировать со своими детьми. Также это поможет ребенку в будущем.