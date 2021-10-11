Почему дети плачут? Психолог назвала пять типов нытья

Некоторые дети могут время от времени ныть, таким образом реагируя на внешние раздражители и ситуации или же пытаясь вынудить родителей к определенным действиям.

Детский психолог Ольга Товпеко рассказала, почему ребенок может это делать, а также к каким последствиям это может привести.

Пять типов нытья:

расстроенное (малыш грустит по какой-то причине, после того, как родители его пожалели, он стал это делать постоянно);

требовательное (ребенок пытается требовать что-то у мамы или папы);

целеустремленное (реакция на отказ, попытка воздействовать на родителей);

пассивное (малыш начинает плакать, когда у него что-то не выходит);

хронически-недовольное или депрессивное (он постоянно находится в таком состоянии).

По ее словам, самим детям не нравится такое состояние. К тому же, в будущем это может привести к формированию выученной беспомощности, которая будет мешать жить уже взрослому человеку.

В связи с этим ребенка нужно выводить из такого состояния и обучать другим реакциям на внешние ситуации.

Три полезных навыка:

коммуникация — научить ребенка словами объяснять то, что его тревожит, или чего он хочет;

самостоятельное решение проблем — побуждать малыша пробовать самому решить проблему: поговорить с другими детьми или завязать шнурок;

управление эмоциями — пытаться убедить в том, что плакать — не лучший способ реакции на внешние ситуации.

View this post on Instagram Публикация от Ольга Товпеко|психолог мам&пап (@olga_tovpeko)

Это требует дополнительных усилий от родителей, однако позже им самим будет легче коммуницировать со своими детьми. Также это поможет ребенку в будущем.