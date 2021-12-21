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Діти сваряться. Як варто реагувати дорослим

21 Грудня 2021, 17:18
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
сварка діти
Джерело: Pixabay

Діти час від часу можуть сваритися, ділити між собою речі, іграшки, змагатися за увагу батьків. У таких ситуаціях батьки часто не знають, як правильно вчинити – втручатися чи залишити цей конфлікт між дітьми.

Дитячий психолог Тетяна Кирієнко говорить, що у більшість сварок не варто втручатися.

За її словами, діти мають самостійно вирішувати свої конфлікти.

Однак не можна ігнорувати ситуації, коли одна дитина словесно ображає чи б’є іншу.

– Необхідно встановлювати певні правила поведінки в родині, але вони не діють, якщо дорослі самі їх не дотримуються, – зазначає Тетяна Кирієнко.

У такій ситуації важливо почути обидві сторони конфлікту, щоб зрозуміти, що турбує кожну дитину.

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Треба говорити, що сварки між дітьми засмучують батьків.

Водночас не можна погрожувати покаранням за конфлікти, адже це буде маніпуляцією. У таких ситуаціях не треба бути суддею, іноді достатньо співчуття.

Джерело
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