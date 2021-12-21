Діти час від часу можуть сваритися, ділити між собою речі, іграшки, змагатися за увагу батьків. У таких ситуаціях батьки часто не знають, як правильно вчинити – втручатися чи залишити цей конфлікт між дітьми.

Дитячий психолог Тетяна Кирієнко говорить, що у більшість сварок не варто втручатися.

За її словами, діти мають самостійно вирішувати свої конфлікти.

Однак не можна ігнорувати ситуації, коли одна дитина словесно ображає чи б’є іншу.

– Необхідно встановлювати певні правила поведінки в родині, але вони не діють, якщо дорослі самі їх не дотримуються, – зазначає Тетяна Кирієнко.

У такій ситуації важливо почути обидві сторони конфлікту, щоб зрозуміти, що турбує кожну дитину.

Треба говорити, що сварки між дітьми засмучують батьків.

Водночас не можна погрожувати покаранням за конфлікти, адже це буде маніпуляцією. У таких ситуаціях не треба бути суддею, іноді достатньо співчуття.