Чи мають батьки бути друзями своїм дітям – важливі поради від Олександра Педана

Часто кажуть, що батьки мають бути друзями своїм дітям. Певною мірою це так. Але не на 100%.

У цьому переконує тато 17-річної Лери та 5-річного Маріка, ведучий Improv Live Show, яке навесні покаже Новий канал, Олександр Педан.

– Ви можете дружити зі своїм підлітком, бути товаришами. Але все ж таки у батьків з дітьми має бути ієрархія. До того моменту, доки діти не починають жити окремо, варто зафіксувати, що батьки у сім’ї головні. Вони приймають життєво важливі рішення, несуть відповідальність, заробляють на їхнє життя, дозвілля, розваги, навчання, – каже Олександр Педан.

За його словами, саме тому потрібно показати, наскільки важливо цінувати ці обов’язки, щоб у майбутньому вони навчилися цінувати свої досягнення і, звичайно, себе.

Олександр Педан також озвучив кілька порад сучасним батькам.

Бути самим собою. По-модному – трушним.

– Тінейджери зараз дуже емпатичні і відчувають, коли перед ними грають у крутого, не будучи таким. Просто будьте собою. Це оцінять, – продовжує він.

Бути на рівних та по-справжньому поважати дитину.

– Ми рідко говоримо саме про повагу до своїх дітей – обожнюємо їх, любимо, цінуємо, але все ж таки забуваємо про надважливу річ. Поважайте одне одного. Це створює почуття безпеки, – продовжує Олександр Педан.

Цікавитися тим, що зараз у тренді серед молоді.

– Це реально важливий крок назустріч! Дізнайтеся про гру, яка подобається, хто є крашем в TikTok або який бренд цікавить підлітка, – запевняє ведучий.

Загалом треба бути “в темі”, це неймовірно зближує дітей і батьків.