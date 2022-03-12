Пока Россия ведет против Украины войну, информационное противостояние является ее частью. Поэтому в сети могут распространяться фейки и разнообразная дезинформация.
Человеческий мозг склонен верить ложной информации из-за нехватки времени и истощения. Как не стать жертвами ложной информации?
Почему люди доверяют фейкам?
- человек склонен верить отрицательной информации больше, чем положительной; это древний механизм выживания;
- граждане обычно доверяют данным, подтверждающим их мировоззрение;
- эмоциональные новости запоминаются лучше, фейки на них и рассчитаны;
- влияние окружения – люди доверяют новостям от тех, кого они знают;
- нехватка времени и истощенность психики приводят к тому, что человек может доверять фейкам.
Как противостоять ложным новостям?
- просматривать новости только из официальных источников и проверенных СМИ;
- время от времени отвлекаться на позитив, ведь человеческому сознанию нужно подкрепление;
- не доверять слепо новостям, которые сообщают родные и знакомые;
- ограничить количество каналов, из которых черпается информация;
- относиться к новостям критично, проверять данные в других источниках;
- медитировать, отдыхать, чтобы всегда быть в фокусе.
С начала войны в Украине граждан призывают не паниковать, не доверять информации из непроверенных источников и быть бдительным. Именно это поможет поскорее победить врага.
Источник: Психологическая поддержка