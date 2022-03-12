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Психология

Почему люди склонны доверять фейкам и как этому противостоять

12 марта 2022, 19:17
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
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Источник: Depositphotos

Пока Россия ведет против Украины войну, информационное противостояние является ее частью. Поэтому в сети могут распространяться фейки и разнообразная дезинформация.

Человеческий мозг склонен верить ложной информации из-за нехватки времени и истощения. Как не стать жертвами ложной информации?

Почему люди доверяют фейкам?

  • человек склонен верить отрицательной информации больше, чем положительной; это древний механизм выживания;
  • граждане обычно доверяют данным, подтверждающим их мировоззрение;
  • эмоциональные новости запоминаются лучше, фейки на них и рассчитаны;
  • влияние окружения – люди доверяют новостям от тех, кого они знают;
  • нехватка времени и истощенность психики приводят к тому, что человек может доверять фейкам.
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Как противостоять ложным новостям?

  • просматривать новости только из официальных источников и проверенных СМИ;
  • время от времени отвлекаться на позитив, ведь человеческому сознанию нужно подкрепление;
  • не доверять слепо новостям, которые сообщают родные и знакомые;
  • ограничить количество каналов, из которых черпается информация;
  • относиться к новостям критично, проверять данные в других источниках;
  • медитировать, отдыхать, чтобы всегда быть в фокусе.

С начала войны в Украине граждан призывают не паниковать, не доверять информации из непроверенных источников и быть бдительным. Именно это поможет поскорее победить врага.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
інформаційна війна , Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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