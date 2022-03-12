Пока Россия ведет против Украины войну, информационное противостояние является ее частью. Поэтому в сети могут распространяться фейки и разнообразная дезинформация.

Человеческий мозг склонен верить ложной информации из-за нехватки времени и истощения. Как не стать жертвами ложной информации?

Почему люди доверяют фейкам?

человек склонен верить отрицательной информации больше, чем положительной; это древний механизм выживания;

граждане обычно доверяют данным, подтверждающим их мировоззрение;

эмоциональные новости запоминаются лучше, фейки на них и рассчитаны;

влияние окружения – люди доверяют новостям от тех, кого они знают;

нехватка времени и истощенность психики приводят к тому, что человек может доверять фейкам.

Как противостоять ложным новостям?

просматривать новости только из официальных источников и проверенных СМИ;

время от времени отвлекаться на позитив, ведь человеческому сознанию нужно подкрепление;

не доверять слепо новостям, которые сообщают родные и знакомые;

ограничить количество каналов, из которых черпается информация;

относиться к новостям критично, проверять данные в других источниках;

медитировать, отдыхать, чтобы всегда быть в фокусе.

С начала войны в Украине граждан призывают не паниковать, не доверять информации из непроверенных источников и быть бдительным. Именно это поможет поскорее победить врага.

Источник: Психологическая поддержка