Как взять себя в руки и не поддаваться панике в стрессовых ситуациях войны, таких, например, как звуки воздушной тревоги. Как успокоиться самим и успокоить те, кто находится в это время рядом с вами. Об это рассказал психолог Андрей Жильветро.

— Посмотрел в Интернете, что пишут относительно того, как себя вести во время воздушной тревоги и решил простыми словами рассказать, что на самом деле нужно делать в такой ситуации и в какой последовательности, — говорит Андрей

По его словам, речь идет о трех простых шагах.

Итаки, представьте, что вы находитесь в условно безопасном городе, например, во Львове. На улице солнышко, весна. И тут вы слышите, как начинает завывать тревожная сирена. Ваши действия? Будете пытаться убежать? Ни в коем случае!

Шаг первый

Первое, что нужно сделать в такой момент это принудительный глубокий выдох. Два-три раза подряд. Главное, не задерживать дыхание. Иначе в этом случае кровь начнет гнать по сосудам адреналин, а вы начнете чувствовать страх. Поэтому, еще раз, глубоко принудительно дышим.

Второй шаг

Второе, что нужно сделать, проговорить словами, что происходит и что нужно делать. Например, вы слышите сирену. И нужно вслух сказать себе или тому, кто рядом: “Сирена! Это предупреждение о возможной угрозе! Нужно искать безопасное место”.

Ни в коем случае нельзя панически кричать и сообщать всем вокруг, как вам страшно и что может произойти что-то ужасное. Не нужно пугать людей.

Мы сами пугаемся потому, что не понимаем, что происходит и что нам делать. Поэтому возьмите на себя ответственность объяснить людям, что сирена – это предупреждение и нужно искать убежище.

Третий шаг

Третье, что нужно сделать, взять человека за руку. В этот момент у нас уменьшается ЧСС – частота сердечных сокращений. Другими словами, мы успокаиваемся. Да, нам все еще страшно, но уже не так безотчетно и панически. Если нет никого рядом, можно обнять самого себя двумя руками.

Это все. Как видите, ничего сложного и невозможного.

Что делать, если вы в целом чувствуете тревогу? Работать. Работа – лучшее успокоительное. Поэтому используйте свои компетенции, работайте там, где вы находитесь, помогайте тем, чем можете. И это будет ваш вклад в нашу общую победу, которая наступит уже очень скоро.