Из-за войны в Украине, злости на врага и чувства безнадежности украинцы стали чаще использовать ругательства в повседневной жизни.

Журналисты ВВС Украина пообщались с психологами и расспросили, как объяснить детям, почему злословие стало частью жизни. По словам специалистов, ругательство – нормальная реакция на такие события.

— Это “отработка” психикой человека своих эмоций, своего травматического опыта, это испускание пары, — отмечает врач-психотерапевт, детский психиатр Евгений Тычковский.

Что касается детей, то им нужно объяснять, почему взрослые используют такие слова.

– Я вот своему ребенку объясняю, вспоминая Библию: языком можно благословлять, но языком можно и убивать. Но сейчас слова об “убивать” приобрели другое значение, — добавляет он.

А вот медицинский психолог, психотерапевт Тина Берадзе считает, что лучше не акцентировать в общении с детьми на теме сквернословия.

– Максимально старайтесь не акцентировать на этом. Иначе детская психика это зафиксирует, и ребенок сочтет это приемлемым и для себя, – объясняет Тина Берадзе.

По ее словам, это очень тонкий психологический момент.

— Надо пытаться переключать внимание с матерных слов на что-то другое. Говорите, что и оружие, и мат — это дело взрослых, и именно взрослые имеют право на это все, потому что они защищают детей, — подводит итог психолог.

В Украине идет война. Граждане испытывают стресс, тревогу и напряжение. Однако все-таки следует держать себя в руках и не паниковать.