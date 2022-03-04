Война в Украине стала стрессовой ситуацией для всех граждан, очень сложно матерям с маленькими детьми, ведь они беспокоятся не только о своей жизни, но и о малышах.

Психолог Инна Канюка рассказала, как ухаживать за новорожденными во время войны.

По ее словам, мать является главным источником информации и примером для подражания для своих детей. Что касается малышей, то их самочувствие зависит от матери. Поэтому женщина должна заботиться о своем физическом и эмоциональном состоянии.

– Маме необходимо дышать, двигаться, петь и плакать при необходимости, – говорит Инна Канюка.

Важно в это время стараться сохранить грудное вскармливание. Для этого мама должна пить больше жидкости и чаще прикладывать малыша к груди.

– При условии потери молока необходимо продолжать прикладывать ребенка к груди после того, как накормили альтернативной едой, – добавляет специалист.

Необходимо соблюдать режим сна и прием пищи. Отвлекаться можно играми.

По возможности хотя бы раз в день нужно выходить в место, где есть свежий воздух.

— Невероятно успокаивающую силу для младенца имеет голос мамы или взрослого, который является гарантом безопасности малыша. Пойте колыбельные, — подводит итог психолог.

Чтобы сохранить здоровье психики, важно во время войны в Украине отвлекаться от просмотра новостей и больше времени проводить с родными. Также нужно доверять информации только из проверенных источников.