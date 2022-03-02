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Общение и полезное действие — как помочь детям пережить войну

2 марта 2022, 18:16
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
діти, психолог
Источник: Depositphotos

Детям особенно трудно понять и осмыслить происходящие в Украине события. Именно поэтому родителям следует правильно вести себя, чтобы их малышам было легче переживать войну.

Рекомендации озвучила психолог-консультант Наталья Оржеховская.

Топ-5 советов для родителей:

  • Быть рядом

— Помните, мы являемся главным источником поддержки для наших детей. Поэтому ощущение нашего любящего присутствия – это самый главный “термостат безопасности” для их души, — отметила Наталья Оржеховская.

  • Быть примером

По ее словам, родители должны быть “идеальным” примером, на который должны ориентироваться дети.

  • Общаться

– Это так важно для детей, чтобы мы помогали им понимать, что происходит, и как нам выстоять в этой войне, – объясняет специалист.

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  • Приобщать к действиям

Надо сосредоточиться на полезном действии.

– Для детей, конечно, эти действия очень разные: это и учиться, и рисовать, и читать, и слушать сказки, и играть, и делать добрые дела, и заниматься спортом, – добавила Наталья Оржеховская.

  • Восстанавливаться

Всем нужны силы и жизненная энергия, поэтому так важны здоровый сон, движение, игры, полноценное питание, радостные события, домашних любимцев.

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , психічні розлади
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