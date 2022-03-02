Детям особенно трудно понять и осмыслить происходящие в Украине события. Именно поэтому родителям следует правильно вести себя, чтобы их малышам было легче переживать войну.
Рекомендации озвучила психолог-консультант Наталья Оржеховская.
Топ-5 советов для родителей:
- Быть рядом
— Помните, мы являемся главным источником поддержки для наших детей. Поэтому ощущение нашего любящего присутствия – это самый главный “термостат безопасности” для их души, — отметила Наталья Оржеховская.
- Быть примером
По ее словам, родители должны быть “идеальным” примером, на который должны ориентироваться дети.
- Общаться
– Это так важно для детей, чтобы мы помогали им понимать, что происходит, и как нам выстоять в этой войне, – объясняет специалист.
- Приобщать к действиям
Надо сосредоточиться на полезном действии.
– Для детей, конечно, эти действия очень разные: это и учиться, и рисовать, и читать, и слушать сказки, и играть, и делать добрые дела, и заниматься спортом, – добавила Наталья Оржеховская.
- Восстанавливаться
Всем нужны силы и жизненная энергия, поэтому так важны здоровый сон, движение, игры, полноценное питание, радостные события, домашних любимцев.