Детям особенно трудно понять и осмыслить происходящие в Украине события. Именно поэтому родителям следует правильно вести себя, чтобы их малышам было легче переживать войну.

Рекомендации озвучила психолог-консультант Наталья Оржеховская.

Топ-5 советов для родителей:

Быть рядом

— Помните, мы являемся главным источником поддержки для наших детей. Поэтому ощущение нашего любящего присутствия – это самый главный “термостат безопасности” для их души, — отметила Наталья Оржеховская.

Быть примером

По ее словам, родители должны быть “идеальным” примером, на который должны ориентироваться дети.

Общаться

– Это так важно для детей, чтобы мы помогали им понимать, что происходит, и как нам выстоять в этой войне, – объясняет специалист.

Приобщать к действиям

Надо сосредоточиться на полезном действии.

– Для детей, конечно, эти действия очень разные: это и учиться, и рисовать, и читать, и слушать сказки, и играть, и делать добрые дела, и заниматься спортом, – добавила Наталья Оржеховская.

Восстанавливаться

Всем нужны силы и жизненная энергия, поэтому так важны здоровый сон, движение, игры, полноценное питание, радостные события, домашних любимцев.