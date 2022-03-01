В результате некоторые люди могут страдать от стресса, паники, тревоги. Во время очередного ухудшения состояния следует правильно среагировать.
Советы озвучила психолог Светлана Ройз.
Что нужно делать:
- в стрессовый момент – внимание на ноги, посмотреть на них, особенно, когда есть ощущение онемения, стоять стабильно, не дать земле уйти из-под ног;
- спиной упереться в стену, почувствовать опору;
- найти, на чем сфокусировать взгляд;
- тереть ладони;
- обнять себя, хлопать по плечам;
- помассировать точку между мизинцем и безымянным пальцами;
- постучать в грудную клетку;
- потянуться, растянуть все мускулы;
- активно разминать лицо;
- дышать (выдохи длиннее, чем вдохи);
- обнимать других людей, в том числе детей;
- пить воду;
- напоминать себе и детям ходить в туалет;
- плакать, если хочется плакать.
Надо время от времени отвлекаться от чтения новостей, проводить больше времени с семьей. Такое поведение убережет от срывов и стрессов.