В результате некоторые люди могут страдать от стресса, паники, тревоги. Во время очередного ухудшения состояния следует правильно среагировать.

Советы озвучила психолог Светлана Ройз.

Что нужно делать:

в стрессовый момент – внимание на ноги, посмотреть на них, особенно, когда есть ощущение онемения, стоять стабильно, не дать земле уйти из-под ног;

спиной упереться в стену, почувствовать опору;

найти, на чем сфокусировать взгляд;

тереть ладони;

обнять себя, хлопать по плечам;

помассировать точку между мизинцем и безымянным пальцами;

постучать в грудную клетку;

потянуться, растянуть все мускулы;

активно разминать лицо;

дышать (выдохи длиннее, чем вдохи);

обнимать других людей, в том числе детей;

пить воду;

напоминать себе и детям ходить в туалет;

плакать, если хочется плакать.

Надо время от времени отвлекаться от чтения новостей, проводить больше времени с семьей. Такое поведение убережет от срывов и стрессов.