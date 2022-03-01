Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Актуально

Не дать земле убежать из-под ног: как действовать в стрессовой ситуации

1 марта 2022, 18:46
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дитина
Источник: Pixabay

В результате некоторые люди могут страдать от стресса, паники, тревоги. Во время очередного ухудшения состояния следует правильно среагировать.

Советы озвучила психолог Светлана Ройз.

Что нужно делать:

  • в стрессовый момент – внимание на ноги, посмотреть на них, особенно, когда есть ощущение онемения, стоять стабильно, не дать земле уйти из-под ног;
  • спиной упереться в стену, почувствовать опору;
  • найти, на чем сфокусировать взгляд;
  • тереть ладони;
  • обнять себя, хлопать по плечам;
  • помассировать точку между мизинцем и безымянным пальцами;
  • постучать в грудную клетку;
  • потянуться, растянуть все мускулы;
  • активно разминать лицо;
  • дышать (выдохи длиннее, чем вдохи);
  • обнимать других людей, в том числе детей;
  • пить воду;
  • напоминать себе и детям ходить в туалет;
  • плакать, если хочется плакать.
Читайте также:
стресЗлиться нормально. Психолог рассказала, как не сойти с ума во время войны

Надо время от времени отвлекаться от чтения новостей, проводить больше времени с семьей. Такое поведение убережет от срывов и стрессов.

Теги
Війна в Україні , Советы психолога
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь