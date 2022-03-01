Через війну деякі люди можуть потерпати від стресу, паніки, тривоги. Під час чергового погіршення стану варто правильно зреагувати.

Поради озвучила психологиня Світлана Ройз.

Що треба робити:

у стресовий момент – увага на ноги, подивитися на них, особливо, коли є відчуття оніміння, стояти стабільно, не дати землі втекти з-під ніг;

спиною впертись у стіну, відчути опору;

знайти, на чому сфокусувати погляд;

терти долоні;

обійняти себе, плескати по плечах;

помасувати точку між мізинцем і безіменним пальцями;

постукати у грудну клітку;

потягтися, розтягнути всі м’язи;

активно розминати обличчя;

дихати (видихи довші, ніж вдихи);

обіймати інших людей, зокрема дітей;

пити воду;

нагадувати собі і дітям ходити в туалет;

плакати, якщо плачеться.

Треба час від часу відволікатися від читання новин, проводити більше часу з родиною. Така поведінка вбереже від зривів та стресів.