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Не дати землі втекти з-під ніг: як діяти у стресовій ситуації

1 Березня 2022, 18:46
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
дитина
Джерело: Pixabay

Через війну деякі люди можуть потерпати від стресу, паніки, тривоги. Під час чергового погіршення стану варто правильно зреагувати.

Поради озвучила психологиня Світлана Ройз.

Що треба робити:

  • у стресовий момент – увага на ноги, подивитися на них, особливо, коли є відчуття оніміння, стояти стабільно, не дати землі втекти з-під ніг;
  • спиною впертись у стіну, відчути опору;
  • знайти, на чому сфокусувати погляд;
  • терти долоні;
  • обійняти себе, плескати по плечах;
  • помасувати точку між мізинцем і безіменним пальцями;
  • постукати у грудну клітку;
  • потягтися, розтягнути всі м’язи;
  • активно розминати обличчя;
  • дихати (видихи довші, ніж вдихи);
  • обіймати інших людей, зокрема дітей;
  • пити воду;
  • нагадувати собі і дітям ходити в туалет;
  • плакати, якщо плачеться.
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Треба час від часу відволікатися від читання новин, проводити більше часу з родиною. Така поведінка вбереже від зривів та стресів.

Теги
Війна в Україні , Поради психолога
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