Через війну деякі люди можуть потерпати від стресу, паніки, тривоги. Під час чергового погіршення стану варто правильно зреагувати.
Поради озвучила психологиня Світлана Ройз.
Що треба робити:
- у стресовий момент – увага на ноги, подивитися на них, особливо, коли є відчуття оніміння, стояти стабільно, не дати землі втекти з-під ніг;
- спиною впертись у стіну, відчути опору;
- знайти, на чому сфокусувати погляд;
- терти долоні;
- обійняти себе, плескати по плечах;
- помасувати точку між мізинцем і безіменним пальцями;
- постукати у грудну клітку;
- потягтися, розтягнути всі м’язи;
- активно розминати обличчя;
- дихати (видихи довші, ніж вдихи);
- обіймати інших людей, зокрема дітей;
- пити воду;
- нагадувати собі і дітям ходити в туалет;
- плакати, якщо плачеться.
Треба час від часу відволікатися від читання новин, проводити більше часу з родиною. Така поведінка вбереже від зривів та стресів.