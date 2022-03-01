Через війну в Україні багато громадян можуть потерпати від стресу, відчувати паніку.

За словами психолога Наталії Трушиної, за таких різких катастрофічних обвалів це нормальний процес, психіка звикає до нової реальності.

– Страшно, тривога накочує хвилями, тіло страждає, у кого як: хто не їсть, хто переїдає, хто не спить, хто спить частково, кого трясе, кого в жар чи холод кидає, стискає, ломить, болить… Це все нормальні реакції на ненормальні обставини, – каже Наталія Трушина.

У таких умовах важливо дбати про себе, навіть якщо не хочеться.

– Пийте воду, дрімайте, приймайте душ, загортайтеся в покривало, обіймайтеся, рухайтеся. Дихайте животом, розслабляйте плечі, щелепи та кулаки, – додає психолог.

Водночас деяких можуть турбувати агресія та злість, які вони відчувають у цій ситуації.

– Це цілком зрозуміло та нормально. Більше того, це здорова ознака. Коли агресор чинить насильство, руйнує важливе і навіть безцінне – почуття агресивного спектру, від агресії до ненависті, працюють на захист себе та своїх цінностей. Вони дають енергію, потрібну для боротьби та виживання, – продовжує вона.

Водночас не варто зривати агресію на близьких, займатися моральним самознищенням.

– Недобре, коли злість, лють, ненависть роз’їдають, отруюють зсередини. Це може відбуватися, якщо злість поєднується з безсиллям – тоді утворюється “воронка”, тунельний стан звуженої свідомості, в якому можна годинами ганяти думки по колу або нескінченно скролити новини, – каже Наталія Трушина.

Як собі допомогти:

зайнятися чимось – домашні справи (помити посуд, погладити кота, причесатися);

позитивно позначиться холодне вмивання, душ;

за можливості потрібна зміна ситуації (якщо можна, вийти у двір чи хоча б походити сходами, з кімнати до кімнати).

Можна заздалегідь домовитися з другом, який допоможе вивести зі ступору.

– Домовтеся заздалегідь, що під час кодової фрази друг говорить м’яким, але впевненим голосом: “[ім’я], слухай мене. Опиши мені, що зараз навколо тебе? Що ти бачиш? Добре. Що ти чуєш? Добре. З’єднайся зі своїм тілом, опиши мені, що ти відчуваєш у тілі?.. Постав ноги на землю. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Добре, – рекомендує фахівець.

Ці поради допоможуть не збожеволіти у такий складний період.