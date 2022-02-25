Звуки сирен, вибухи, літаки над головами, перебування у сховищах. Все це наразі, на превеликий жаль, будні наших громадян. А ше – новини. Частіше за все суперечливі, неправдиві або відверто страшні. Як вижити у цьому вирії інформації, як приборкати тривогу та страх Фактам ICTV розповів психолог Роман Мельниченко.

– Контроль над тривогою, над страхом над панічними епізодами відбувається на трьох рівнях, – пояснив Роман. – Ментальному або інформаційному, емоційному, фізичному.

Перший рівень інформаційний. Потрібно звузити кількість каналів надходження стресової інформації до мінімуму. Залишити два-три. Виберіть ЗМІ, яким ви довіряєте чи Офіс президента.

Коли мозок отримує дуже багато інформації, що надходить звідусіль, він перевантажується. Одну й ту ж новину з різних джерел, з вуст різних людей наш мозок сприймає як нову інформацію.

На нашу фронтальну кору мозку наразі звалюється такий інформаційний потік, що він розбурхує нашу нервову систему.

Коли ви звузите канал надходження інформації до одного-двох джерел, то ви побачите, що ваша тривога знизиться відсотків на 50-60.

Через напружену ситуацію у країні та пандемію коронавірусу дедалі більше людей почали потерпати від тривожних станів та стресу. Через це фіксується підвищена втомлюваність, погіршення сну та апетиту.

Надмірний або хронічний стрес здатний зруйнувати життя. І тут ідеться не лише про ментальне, а й фізичне здоров’я.