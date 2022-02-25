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Без паніки: як правильно читати новини, щоб зберегти нерви

25 Лютого 2022, 15:15
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
новини
Джерело: Depositphotos

Звуки сирен, вибухи, літаки над головами, перебування у сховищах. Все це наразі, на превеликий жаль, будні наших громадян. А ше – новини. Частіше за все суперечливі, неправдиві або відверто страшні. Як вижити у цьому вирії інформації, як приборкати тривогу та страх Фактам ICTV розповів психолог Роман Мельниченко.

 – Контроль над тривогою, над страхом над панічними епізодами відбувається на трьох рівнях, – пояснив Роман. – Ментальному або інформаційному,  емоційному, фізичному.

Перший рівень інформаційний. Потрібно звузити кількість каналів надходження стресової інформації до мінімуму. Залишити два-три. Виберіть ЗМІ, яким ви довіряєте чи Офіс президента.

Коли мозок отримує дуже багато інформації, що надходить звідусіль, він перевантажується. Одну й ту ж новину з різних джерел, з вуст різних людей наш мозок сприймає як нову інформацію.

На нашу фронтальну кору мозку наразі звалюється такий інформаційний потік, що він розбурхує нашу нервову систему.

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Коли ви звузите канал надходження інформації до одного-двох джерел, то ви побачите, що ваша тривога знизиться відсотків на 50-60.

Через напружену ситуацію у країні та пандемію коронавірусу дедалі більше людей почали потерпати від тривожних станів та стресу. Через це фіксується підвищена втомлюваність, погіршення сну та апетиту.

Надмірний або хронічний стрес здатний зруйнувати життя. І тут ідеться не лише про ментальне, а й фізичне здоров’я.

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