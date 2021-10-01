Як люди запам’ятовують інформацію? Американські нейробіологи вирішили вивчити це питання та дійшли висновку, що мозок здатний більш детально запам’ятовувати дані у вигляді послідовної розповіді.

Фахівці з Каліфорнійського університету у Девісі використовували функціональну магнітно-резонансну томографію.

Вони сканували мозок учасників експерименту у момент, доки ті слухали короткі розповіді. Після цього історії потрібно було згадати та відтворити.

– Те, що відбувається з нами у реальному житті, не завжди пов’язано безпосередньо, але нам простіше згадати деталі кожної події, якщо вони будуть пов’язані у логічно послідовний наратив, – уточнив автор дослідження Брендан Кон-Шихі.

Для дослідження використовувалися різні розповіді. В одних з них між подіями або ж частинами (якщо вони ділилися на уривки) був логічний зв’язок, в інших – ні.

Прослухавши історії, учасники докладніше відтворювали ті, які були послідовними. Другі ж запам’ятовувалися значно гірше.

Науковці вважають, що результати цього експерименту допоможуть краще розібратися з тим, як працює пам’ять людини, а також на ранніх стадіях фіксувати симптоми деменції або ж травм мозку.

Джерело: Science Daily