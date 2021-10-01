Как люди запоминают информацию? Американские нейробиологи решили изучить этот вопрос и пришли к выводу, что мозг способен более подробно запоминать данные в виде последовательного рассказа.
Специалисты из Калифорнийского университета в Дэвисе использовали функциональную магнитно-резонансную томографию.
Они просканировали мозг участников эксперимента в момент, пока те слушали короткие рассказы. После этого истории нужно было вспомнить и воспроизвести.
— То, что происходит с нами в реальной жизни, не всегда связано напрямую, но нам проще вспомнить детали каждого события, если они будут связаны в логически последовательный нарратив, — уточнил автор исследования Брендан Кон-Шихи.
Для исследования использовались разные рассказы. В одних из них между событиями или же частями (если они делились на отрывки) была логическая связь, в других — нет.
Прослушав истории, участники подробнее воспроизводили те, которые были последовательными. Вторые же запоминались в разы хуже.
Ученые считают, что результаты этого эксперимента помогут лучше разобраться в том, как работает память человека, а также на ранних стадиях фиксировать симптомы деменции или же травм мозга.
Источник: Science Daily