Как люди запоминают информацию? Американские нейробиологи решили изучить этот вопрос и пришли к выводу, что мозг способен более подробно запоминать данные в виде последовательного рассказа.

Специалисты из Калифорнийского университета в Дэвисе использовали функциональную магнитно-резонансную томографию.

Они просканировали мозг участников эксперимента в момент, пока те слушали короткие рассказы. После этого истории нужно было вспомнить и воспроизвести.

— То, что происходит с нами в реальной жизни, не всегда связано напрямую, но нам проще вспомнить детали каждого события, если они будут связаны в логически последовательный нарратив, — уточнил автор исследования Брендан Кон-Шихи.

Для исследования использовались разные рассказы. В одних из них между событиями или же частями (если они делились на отрывки) была логическая связь, в других — нет.

Прослушав истории, участники подробнее воспроизводили те, которые были последовательными. Вторые же запоминались в разы хуже.

Ученые считают, что результаты этого эксперимента помогут лучше разобраться в том, как работает память человека, а также на ранних стадиях фиксировать симптомы деменции или же травм мозга.

Источник: Science Daily