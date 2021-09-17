Мечтать — нормально, ведь мечта — признак психического здоровья.

Об этом заявил психолог Андрей Козинчук.

— На самом деле мечта — это один из признаков психического здоровья, потому что человек в депрессии, который переживает апатию или травму, не имеет желаний, ему ничего не хочется. Если человек мечтает, то это означает, что у него все хорошо, — говорит Андрей Козинчук.

По его словам, важно озвучивать и обсуждать свои мечты.

Однако люди часто этого не делают, потому что боятся сглазить.

— Люди, если вы говорите, что мечта не реализуется, то вы программируете свой мозг на это. Настоящие мечтатели говорят о мечтах, рисуют их, кричат ​​об этом, — добавляет психолог.

В то же время не стоит путать привычку смотреть на мир через розовые очки с реальными желаниями изменить свою жизнь. Для достижения мечты важно что-то делать.

Однако не надо зацикливаться на этом, ведь в погоне за ней можно упустить реальную жизнь.

Источник: Украинская радио, Суспильне