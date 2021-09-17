Мріяти – нормально, адже мрія – ознака психічного здоров’я.

Про це заявив психолог Андрій Козінчук.

– Насправді мрія – це одна з ознак психічного здоров’я, бо людина у депресії, яка переживає апатію чи травму, не має мрій, їй нічого не хочеться. Якщо людина мріє, то це означає, що у неї все добре, – говорить Андрій Козінчук.

За його словами, важливо озвучувати та обговорювати свої мрії.

Натомість люди часто цього не роблять, бо бояться наврочити.

– Люди, якщо ви кажете, що мрія не реалізується, то ви програмуєте свій мозок на це. Справжні мрійники говорять про мрії, малюють їх, кричать про це, – додає психолог.

Водночас не варто плутати звичку дивитися на світ через рожеві окуляри з реальними бажаннями змінити своє життя. Для досягнення мрії важливо щось робити.

Проте не треба зациклюватися на цьому, адже у погоні за нею можна прогавити реальне життя.

Джерело: Українського радіо, Суспільне