Звуки сирен, взрывы, самолеты над головами, пребывание в убежищах. Все это сейчас, к большому сожалению, будни наших граждан. А еще – новости. Чаще всего противоречивые, ложные или откровенно страшные. Как выжить в этом потоке информации, как укротить тревогу и страх Фактам ICTV рассказал психолог Роман Мельниченко.

– Контроль над тревогой, над страхом над паническими эпизодами происходит на трех уровнях, – объяснил Роман. — Ментальном или информационном, эмоциональном, физическом.

Первый уровень информационный. Необходимо сузить количество каналов поступления стрессовой информации до минимума. Оставить два-три. Выберите СМИ, которым вы доверяете или Офис президента и получайте информацию оттуда.

Когда мозг получает очень много информации отовсюду, он перегружается. Одну и ту же новость из разных источников, из уст разных людей наш мозг воспринимает как новую информацию.

На нашу фронтальную кору мозга сейчас сваливается такой информационный поток, что он будоражит нашу нервную систему.

Когда вы сузите канал поступления информации до одного-двух источников, то вы увидите, что ваша тревога снизится процентов на 50-60.

Из-за напряженной ситуации в стране и пандемии коронавируса все больше людей стали страдать от тревожных состояний и стресса. Поэтому фиксируется повышенная утомляемость, ухудшение сна и аппетита.

Хронический стресс способен разрушить жизнь. И здесь речь идет не только о ментальном, но и физическом здоровье.