Из-за войны в Украине многие граждане могут страдать от стресса, ощущать панику.

По словам психолога Натальи Трушиной, при таких резких катастрофических обрушениях это нормальный процесс, психика привыкает к новой реальности.

— Страшно, тревога накатывает волнами, тело страдает, у кого как: кто не ест, кто переедает, кто не спит, кто спит обрывками, кого трусит, кого в жар или холод бросает, сжимает, ломит, болит… Это все нормальные реакции на ненормальные обстоятельства, — говорит Наталья Трушина.

В таких условиях важно заботиться о себе, даже если не хочется.

— Пейте воду, дремайте, принимайте душ, укутывайтесь, обнимайтесь, двигайтесь. Дышите животом, расслабляйте плечи, челюсти и кулаки, — добавляет психолог.

При этом некоторых могут тревожить агрессия и злость, которые они испытывают в этой ситуации.

— Это полностью понятно и нормально. Более того, это здоровый признак. Когда агрессор совершает насилие, разрушает важное и даже бесценное — чувства агрессивного спектра, от злости до ненависти, работают на защиту себя и своих ценностей. Они дают энергию, нужную для борьбы и выживания, — продолжает она.

В то же время не стоит срывать злость на близких, заниматься моральным самоуничтожением.

— Плохо, когда злость, ярость, ненависть разъедают, отравляют изнутри. Это может происходить, если злость сочетается с бессилием — тогда образуется “воронка”, тоннельное состояние суженного сознания, в котором можно часами гонять мысли по кругу или бесконечно скроллить новости, — говорит Наталья Трушина.

Как себе помочь:

занять себя чем-то — домашние дела (помыть посуду, погладить кота, причесаться);

позитивно отразится холодное умывание, душ;

по возможности нужна смена обстановки (если возможно выйти во двор или хотя бы походить по лестнице, из комнаты в комнату).

Можно заранее договориться с другом, который поможет вывести из ступора.

— Договоритесь заранее, что при кодовой фразе друг говорит мягким, но уверенным голосом: “[имя], слушай меня. Опиши мне, что сейчас вокруг тебя? Что ты видишь? Хорошо. Что ты слышишь? Хорошо. Соединись со своим телом, опиши мне, что ты чувствуешь в теле? Поставь ноги на землю. Сделай глубокий вдох и медленный выдох. Хорошо, — рекомендует специалист.

Эти советы помогут не сойти с ума в такой сложный период.