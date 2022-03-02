Дітям особливо важко зрозуміти та осмислити події, які нині відбуваються в Україні. Саме тому батькам варто правильно поводитися, щоб їх малюкам було легше переживати війну.

Рекомендації озвучила психологиня-консультант Наталія Оржеховська.

Топ-5 порад для батьків:

Бути поруч

– Пам’ятайте, ми є головним джерелом підтримки для наших дітей. Тому відчуття нашої люблячої присутності – це найголовніший “термостат безпеки” для їхньої душі, – зазначила Наталія Оржеховська.

Бути прикладом

За її словами, батьки мають бути “ідеальним” прикладом, на який мають орієнтуватися діти.

Спілкуватися

– Це так важливо для дітей, щоб ми допомагали їм розуміти, що відбувається, і як нам вистояти у цій війні, – пояснює фахівець.

Долучати до дій

Треба зосередитися на корисній дії.

– Для дітей, звісно, ці дії дуже різні: це і вчитися, і малювати, і читати, і слухати казки, і гратися, і робити добрі справи, і займатися спортом, – додала Наталія Оржеховська.

Відновлюватись

Усім потрібні сили і життєва енергія, тому так важливо мати здоровий сон, рух, ігри, повноцінне харчування, радісні події, домашніх улюбленців.