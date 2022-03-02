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Спілкування та корисна дія – як допомогти дітям пережити війну

2 Березня 2022, 18:16
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
діти, психолог
Джерело: Depositphotos

Дітям особливо важко зрозуміти та осмислити події, які нині відбуваються в Україні. Саме тому батькам варто правильно поводитися, щоб їх малюкам було легше переживати війну.

Рекомендації озвучила психологиня-консультант Наталія Оржеховська.

Топ-5 порад для батьків:

  • Бути поруч

– Пам’ятайте, ми є головним джерелом підтримки для наших дітей. Тому відчуття нашої люблячої присутності – це найголовніший “термостат безпеки” для їхньої душі, – зазначила Наталія Оржеховська.

  • Бути прикладом

За її словами, батьки мають бути “ідеальним” прикладом, на який мають орієнтуватися діти.

  • Спілкуватися

– Це так важливо для дітей, щоб ми допомагали їм розуміти, що відбувається, і як нам вистояти у цій війні, – пояснює фахівець.

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  • Долучати до дій

Треба зосередитися на корисній дії.

– Для дітей, звісно, ці дії дуже різні: це і вчитися, і малювати, і читати, і слухати казки, і гратися, і робити добрі справи, і займатися спортом, – додала Наталія Оржеховська.

  • Відновлюватись

Усім потрібні сили і життєва енергія, тому так важливо мати здоровий сон, рух, ігри, повноцінне харчування, радісні події, домашніх улюбленців.

Теги
Війна в Україні , Поради психолога , психічні розлади
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