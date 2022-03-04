Війна в Україні стала стресовою ситуацією для всіх громадян, дуже складно й матерям з маленькими дітьми, адже вони турбуються не лише про своє життя, а й про малюків.

Психолог Інна Канюка розповіла, як доглядати за новонародженими під час війни.

За її словами, матері є головним джерелом інформації та прикладом для наслідування для своїх дітей. Щодо малюків, то їхнє самопочуття залежить від матері. Саме тому жінка має дбати про свій фізичний та емоційний стан.

– Мамі необхідно дихати, рухатися, співати та плакати за потреби, – говорить Інна Канюка.

Важливо у цей час намагатися зберегти грудне вигодовування. Для цього мама має пити більше рідини та частіше прикладати малюка до грудей.

– За умови втрати молока необхідно продовжувати прикладати дитину до грудей після того, як погодували альтернативною їжею, – додає фахівець.

Необхідно дотримуватися режиму сну та прийому їжі. Відволікатися можна іграми.

За можливості хоча б раз на день треба виходити в місце, де є свіже повітря.

– Неймовірно заспокійливу силу для немовляти має голос мами або дорослого, який є гарантом безпеки малюка. Співайте колискові, – підсумовує психолог.

Щоб зберегти здоров’я психіки, важливо під час війни в Україні відволікатися від перегляду новин та більше часу проводити з рідними. Також треба довіряти інформації лише з перевірених джерел.