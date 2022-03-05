Через війну в Україні, злість на ворога та відчуття безнадії українці почали частіше використовувати лайку у повсякденному житті.

Журналісти ВВС Україна поспілкувалися з психологами та розпитали, як пояснити дітям, чому лихослів’я стало частиною життя. За словами фахівців, лайка – нормальна реакція на такі події.

– Це “відпрацювання” психікою людини своїх емоцій, свого травматичного досвіду, це випускання пари, – наголошує лікар-психотерапевт, дитячий психіатр Євген Тичковський.

Щодо дітей, то їм треба пояснювати, чому наразі дорослі використовують такі слова.

– Я от своїй дитині пояснюю, згадуючи Біблію: язиком можна благословляти, але язиком можна і вбивати. Але зараз слова про “вбивати” набули іншого значення, – додає він.

А от медичний психолог, психотерапевт Тіна Берадзе вважає, що наразі краще не акцентувати у спілкуванні з дітьми на темі лихослів’я.

– Максимально намагайтеся не акцентувати на цьому. Інакше дитяча психіка це зафіксує, і дитина вважатиме це прийнятним і для себе, – пояснює Тіна Берадзе.

За її словами, це дуже тонкий психологічний момент.

– Треба намагатися перемикати увагу з матюків на щось інше. Кажіть, що і зброя, і матюки – це справа дорослих, і саме дорослі мають право на це все, бо вони захищають дітей, – підсумовує психолог.

В Україні триває війна. Громадяни відчувають стрес, тривогу та напруження. Однак все-таки варто тримати себе в руках та не панікувати.