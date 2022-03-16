Сейчас у многих украинцев может обостряться чувство вины.

Психолог Дмитрий Карпачев рассказал, от чего оно зависит и как с ним бороться.

– Чувство вины не зависит от того, что вы делаете. Это следствие внутреннего конфликта между тем, что человек хочет делать, и тем, что от него ожидают другие, — говорит Дмитрий Карпачев.

По его словам, сейчас, во время войны, не нужно тратить свою жизнь на то, чтобы оправдать чьи-то надежды. Надо попробовать руководствоваться собственной совестью, а не ожиданиями окружающих, ведь никто кроме вас не знает, как прожить собственную жизнь.

— Может быть вина из-за того, что не успели вывезти ребенка в безопасное место. Другие чувствуют вину из-за того, что у их ребенка свежая выпечка на столе в то время, когда другие топят снег, чтобы напиться. Кто-то чувствует вину из-за того, что не занимается волонтерской деятельностью или делает это в недостаточной мере, – добавляет психолог.

Надо жить жизнь по своему усмотрению, потому что это лучшая прививка от чувства вины.

– Если вы чувствуете вину, она рано или поздно вас разрушит. Постоянный стресс истощит иммунитет и вы сляжете с заболеванием. Человек может впасть в состояние жертвы и перестанет что-либо делать, — объясняет специалист.

Что делать:

Не пытаться оправдать чьи-то надежды.

Ругать не себя, а врага.

Найти свой вид помощи стране. Быть полезным — это делать то, что у тебя хорошо получается.

Важно меньше времени тратить на чтение новостей, а больше находиться с семьей и отдыхать.