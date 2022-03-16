Что такое травматическое событие и как оно может проявляться у взрослых и детей. Как помочь человеку с таким состоянием. На эти и другие вопросы, напрямую касающиеся нашего психического здоровья в период военного положения, ответили кризисные психологи онлайн-платформы Расскажи мне.

Травматическое событие – это шокирующий, страшный или опасный опыт, который может повлиять на вас эмоционально и физически. В условиях войны, которая продолжается в нашей стране, мы однозначно все это переживаем, независимо от того, где находимся. Однако наша психика может реагировать по-разному.

Травмирует ли каждое травматическое событие

как не каждое падение заканчивается ранением, так и не каждое травматическое событие ведет к травме. Это происходит, если у психики недостаточно прочности и опоры, чтобы справиться с определенной атакой на нее;

прочности и опоры, чтобы справиться с определенной атакой на нее; станет событие травматическим или нет, зависит от различных факторов : интенсивности события, того, насколько устойчив человек и сколько ресурсов у нее есть;

: интенсивности события, того, насколько устойчив человек и сколько ресурсов у нее есть; одно и то же событие может по-разному влиять на людей именно потому, что у нас разные внутренние и внешние ресурсы.

Какова реакция психики на травматическое событие

Реакции на травму могут быть мгновенными или отложенными, короткими или длительными. Большинство людей реагируют сразу, но нередко и в течение нескольких недель или месяцев.

Это нормальные и ожидаемые реакции, которые со временем уменьшаются:

чувство тревоги, печали или гнева;

проблемы с концентрацией внимания и сном;

постоянные мысли о том, что произошло.

Наша психика пластична, и она восстанавливается. Главное — не мешать ей давать себе проживать то, что с нами происходит. Позволяйте себе плакать и бояться.

Если эти реакции длятся долгое время, а состояние не улучшается, что делать

Если ваше состояние мешает повседневной жизни, важно обратиться за профессиональной психологической помощью. Это не стыдно. Вы можете записаться к врачу или обратиться в кризисный бесплатный центр психологической поддержки.

Как понять, что человеку нужна профессиональная психологическая помощь

сильное волнение, тревога, печаль или страх, которые не покидают;

человек часто плачет;

возникли проблемы с ясностью мышления;

воспоминания о событии переживаются заново;

чувство гнева, обиды или раздражительности на всех;

кошмары или трудности со сном;

человек начинает избегать мест или людей, которые вызывают тревожные воспоминания;

человек изолировался от семьи и друзей.

Наблюдаются странные физические реакции в теле, нормально ли это

Физические реакции на травму также могут означать, что человеку нужна помощь:

постоянные головные боли, которые не снимаются обезболивающими;

боль в желудке и проблемы с пищеварением;

постоянное чувство усталости;

учащенное сердцебиние и потливость;

тело постоянно и легко пугается.

Дети переживают травматическое событие так же, как и взрослые?

Симптомы, которые иногда наблюдаются у детей в возрасте до шести лет:

мочатся в кровать после того, как научились пользоваться туалетом;

потеря речи или неспособность говорить;

разыгрывание страшного события во время игры;

необычно “прилипает” к родителям или другим взрослым.

Дети старшего возраста и подростки чаще имеют симптомы, подобные тем, что и у взрослых:

может развиться разрушительное или деструктивное поведение;

могут чувствовать себя виноватыми за то, что не предотвратили травмы или смерти;

могут возникать мысли о мести.

Как помочь самому себе

Есть здоровые способы преодоления последствий травматического события:

отказ от употребления алкоголя и других наркотиков, даже если вам кажется, что это убирает симптомы, в долгосрочном эффекте — это может только навредить;

проводить время с близкими и надежными друзьями, которые поддерживают;

стараться поддерживать нормальный распорядок еды, физических упражнений и сна;

оставаться активным – это хороший способ справиться со стрессовыми ощущениями.

Даже если последствия травмы не такие интенсивные, все равно лучше обратиться за помощью к специалисту. Онлайн-платформа Расскажи мне круглосуточно оказывает украинцам бесплатную психологическую помощь.

Источник: Психологическая поддержка