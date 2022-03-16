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Психология

Позволяйте себе плакать и бояться: что такое травматическое событие и что о нем нужно знать

16 марта 2022, 19:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
стрес
Источник: Depositphotos

Что такое травматическое событие и как оно может проявляться у взрослых и детей. Как помочь человеку с таким состоянием. На эти и другие вопросы, напрямую касающиеся нашего психического здоровья в период военного положения, ответили кризисные психологи онлайн-платформы Расскажи мне.

Травматическое событие – это шокирующий, страшный или опасный опыт, который может повлиять на вас эмоционально и физически. В условиях войны, которая продолжается в нашей стране, мы однозначно все это переживаем, независимо от того, где находимся. Однако наша психика может реагировать по-разному.

Травмирует ли каждое травматическое событие

  • как не каждое падение заканчивается ранением, так и не каждое травматическое событие ведет к травме. Это происходит, если у психики недостаточно прочности и опоры, чтобы справиться с определенной атакой на нее;
  • станет событие травматическим или нет, зависит от различных факторов: интенсивности события, того, насколько устойчив человек и сколько ресурсов у нее есть;
  • одно и то же событие может по-разному влиять на людей именно потому, что у нас разные внутренние и внешние ресурсы.

Какова реакция психики на травматическое событие

Реакции на травму могут быть мгновенными или отложенными, короткими или длительными. Большинство людей реагируют сразу, но нередко и в течение нескольких недель или месяцев.

Это нормальные и ожидаемые реакции, которые со временем уменьшаются:

  • чувство тревоги, печали или гнева;
  • проблемы с концентрацией внимания и сном;
  • постоянные мысли о том, что произошло.

Наша психика пластична, и она восстанавливается. Главное — не мешать ей давать себе проживать то, что с нами происходит. Позволяйте себе плакать и бояться.

Если эти реакции длятся долгое время, а состояние не улучшается, что делать

Если ваше состояние мешает повседневной жизни, важно обратиться за профессиональной психологической помощью. Это не стыдно. Вы можете записаться к врачу или обратиться в кризисный бесплатный центр психологической поддержки.

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Как понять, что человеку нужна профессиональная психологическая помощь

  • сильное волнение, тревога, печаль или страх, которые не покидают;
  • человек часто плачет;
  • возникли проблемы с ясностью мышления;
  • воспоминания о событии переживаются заново;
  • чувство гнева, обиды или раздражительности на всех;
  • кошмары или трудности со сном;
  • человек начинает избегать мест или людей, которые вызывают тревожные воспоминания;
  • человек изолировался от семьи и друзей.

Наблюдаются странные физические реакции в теле, нормально ли это

Физические реакции на травму также могут означать, что человеку нужна помощь:

  • постоянные головные боли, которые не снимаются обезболивающими;
  • боль в желудке и проблемы с пищеварением;
  • постоянное чувство усталости;
  • учащенное сердцебиние и потливость;
  • тело постоянно и легко пугается.

Дети переживают травматическое событие так же, как и взрослые?

Симптомы, которые иногда наблюдаются у детей в возрасте до шести лет:

  • мочатся в кровать после того, как научились пользоваться туалетом;
  • потеря речи или неспособность говорить;
  • разыгрывание страшного события во время игры;
  • необычно “прилипает” к родителям или другим взрослым.

Дети старшего возраста и подростки чаще имеют симптомы, подобные тем, что и у взрослых:

  • может развиться разрушительное или деструктивное поведение;
  • могут чувствовать себя виноватыми за то, что не предотвратили травмы или смерти;
  • могут возникать мысли о мести.

Как помочь самому себе

Есть здоровые способы преодоления последствий травматического события:

  • отказ от употребления алкоголя и других наркотиков, даже если вам кажется, что это убирает симптомы, в долгосрочном эффекте — это может только навредить;
  • проводить время с близкими и надежными друзьями, которые поддерживают;
  • стараться поддерживать нормальный распорядок еды, физических упражнений и сна;
  • оставаться активным – это хороший способ справиться со стрессовыми ощущениями.

Даже если последствия травмы не такие интенсивные, все равно лучше обратиться за помощью к специалисту. Онлайн-платформа Расскажи мне круглосуточно оказывает украинцам бесплатную психологическую помощь.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология , Стрес
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