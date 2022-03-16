Что такое травматическое событие и как оно может проявляться у взрослых и детей. Как помочь человеку с таким состоянием. На эти и другие вопросы, напрямую касающиеся нашего психического здоровья в период военного положения, ответили кризисные психологи онлайн-платформы Расскажи мне.
Травматическое событие – это шокирующий, страшный или опасный опыт, который может повлиять на вас эмоционально и физически. В условиях войны, которая продолжается в нашей стране, мы однозначно все это переживаем, независимо от того, где находимся. Однако наша психика может реагировать по-разному.
Травмирует ли каждое травматическое событие
- как не каждое падение заканчивается ранением, так и не каждое травматическое событие ведет к травме. Это происходит, если у психики недостаточно прочности и опоры, чтобы справиться с определенной атакой на нее;
- станет событие травматическим или нет, зависит от различных факторов: интенсивности события, того, насколько устойчив человек и сколько ресурсов у нее есть;
- одно и то же событие может по-разному влиять на людей именно потому, что у нас разные внутренние и внешние ресурсы.
Какова реакция психики на травматическое событие
Реакции на травму могут быть мгновенными или отложенными, короткими или длительными. Большинство людей реагируют сразу, но нередко и в течение нескольких недель или месяцев.
Это нормальные и ожидаемые реакции, которые со временем уменьшаются:
- чувство тревоги, печали или гнева;
- проблемы с концентрацией внимания и сном;
- постоянные мысли о том, что произошло.
Наша психика пластична, и она восстанавливается. Главное — не мешать ей давать себе проживать то, что с нами происходит. Позволяйте себе плакать и бояться.
Если эти реакции длятся долгое время, а состояние не улучшается, что делать
Если ваше состояние мешает повседневной жизни, важно обратиться за профессиональной психологической помощью. Это не стыдно. Вы можете записаться к врачу или обратиться в кризисный бесплатный центр психологической поддержки.
Как понять, что человеку нужна профессиональная психологическая помощь
- сильное волнение, тревога, печаль или страх, которые не покидают;
- человек часто плачет;
- возникли проблемы с ясностью мышления;
- воспоминания о событии переживаются заново;
- чувство гнева, обиды или раздражительности на всех;
- кошмары или трудности со сном;
- человек начинает избегать мест или людей, которые вызывают тревожные воспоминания;
- человек изолировался от семьи и друзей.
Наблюдаются странные физические реакции в теле, нормально ли это
Физические реакции на травму также могут означать, что человеку нужна помощь:
- постоянные головные боли, которые не снимаются обезболивающими;
- боль в желудке и проблемы с пищеварением;
- постоянное чувство усталости;
- учащенное сердцебиние и потливость;
- тело постоянно и легко пугается.
Дети переживают травматическое событие так же, как и взрослые?
Симптомы, которые иногда наблюдаются у детей в возрасте до шести лет:
- мочатся в кровать после того, как научились пользоваться туалетом;
- потеря речи или неспособность говорить;
- разыгрывание страшного события во время игры;
- необычно “прилипает” к родителям или другим взрослым.
Дети старшего возраста и подростки чаще имеют симптомы, подобные тем, что и у взрослых:
- может развиться разрушительное или деструктивное поведение;
- могут чувствовать себя виноватыми за то, что не предотвратили травмы или смерти;
- могут возникать мысли о мести.
Как помочь самому себе
Есть здоровые способы преодоления последствий травматического события:
- отказ от употребления алкоголя и других наркотиков, даже если вам кажется, что это убирает симптомы, в долгосрочном эффекте — это может только навредить;
- проводить время с близкими и надежными друзьями, которые поддерживают;
- стараться поддерживать нормальный распорядок еды, физических упражнений и сна;
- оставаться активным – это хороший способ справиться со стрессовыми ощущениями.
Даже если последствия травмы не такие интенсивные, все равно лучше обратиться за помощью к специалисту. Онлайн-платформа Расскажи мне круглосуточно оказывает украинцам бесплатную психологическую помощь.
Источник: Психологическая поддержка