Що таке травматична подія і як вона може проявлятися у дорослих і дітей. Як допомогти людині з таким станом. На ці та інші запитання, що безпосередньо стосуються нашого психічного здоров’я в період воєнного стану, відповіли кризові психологи онлайн-платформи Розкажи мені.
Травматична подія – це шокуючий, страшний або небезпечний досвід, який може вплинути на вас емоційно і фізично. В умовах війни, яка триває в нашій країні, ми однозначно все це переживаємо, незалежно від того, де знаходимося. Однак наша психіка може реагувати по-різному.
Чи травмує кожна травматична подія
- як не кожне падіння закінчується пораненням, так і не кожна травматична подія веде до травми. Це відбувається, якщо у психіки недостатньо міцності та опори, щоб впоратися з певною атакою на неї;
- стане подія травматичною чи ні, залежить від різних факторів: інтенсивності події, того, наскільки стійка людина і скільки ресурсів у неї є;
- одна і та сама подія може по-різному впливати на людей саме тому, що у нас різні внутрішні і зовнішні ресурси.
Яка реакція психіки на травматичну подію
Реакції на травму можуть бути миттєвими або відкладеними, короткими або тривалими. Більшість людей реагують відразу, але нерідко і протягом декількох тижнів або місяців.
Це нормальні та очікувані реакції, які з часом зменшуються:
- почуття тривоги, смутку або гніву;
- проблеми з концентрацією уваги і сном;
- постійні думки про те, що сталося.
Наша психіка пластична, і вона відновлюється. Головне – не заважати їй давати собі проживати те, що з нами відбувається. Дозволяйте собі плакати і боятися.
Якщо ці реакції тривають довгий час, а стан не поліпшується, що робити
Якщо ваш стан заважає повсякденному життю, важливо звернутися за професійною психологічною допомогою. Це не соромно. Ви можете записатися до лікаря або звернутися в кризовий безкоштовний центр психологічної підтримки.
Як зрозуміти, що людині потрібна професійна психологічна допомога
- сильне хвилювання, тривога, печаль або страх, які не полишають;
- людина часто плаче;
- виникли проблеми з ясністю мислення;
- спогади про подію переживаються заново;
- почуття гніву, образи або дратівливості на всіх;
- кошмари або труднощі зі сном;
- людина починає уникати місць або людей, які викликають тривожні спогади;
- людина ізолювалася від сім’ї та друзів.
Спостерігаються дивні фізичні реакції в тілі, чи нормально це
Фізичні реакції на травму також можуть означати, що людині потрібна допомога:
- постійні головні болі, які не знімаються знеболювальними;
- біль у шлунку та проблеми з травленням;
- постійне відчуття втоми;
- прискорене серцебиття і пітливість;
- тіло постійно і легко лякається.
Діти переживають травматичну подію так само, як і дорослі?
Симптоми, які іноді спостерігаються у дітей віком до шести років:
- мочаться в ліжко після того, як навчилися користуватися туалетом;
- втрата мови або нездатність говорити;
- розігрування страшної події під час гри;
- незвично “прилипає” до батьків або інших дорослих.
Діти старшого віку та підлітки частіше мають симптоми, подібні до тих, що і дорослі:
- може розвинутися руйнівна або деструктивна поведінка;
- можуть відчувати себе винними за те, що не запобігли травмі або смерті;
- можуть виникати думки про помсту.
Як допомогти самому собі
Є здорові способи подолання наслідків травматичної події:
- відмова від вживання алкоголю та інших наркотиків, навіть якщо вам здається, що це прибирає симптоми, в довгостроковому ефекті – це може тільки нашкодити;
- проводити час з близькими і надійними друзями, які підтримують;
- намагатися підтримувати нормальний розпорядок їжі, фізичних вправ і сну;
- залишатися активним – це хороший спосіб впоратися зі стресовими відчуттями.
Навіть якщо наслідки травми не такі інтенсивні, все одно краще звернутися за допомогою до фахівця. Онлайн-платформа Розкажи мені цілодобово надає українцям безкоштовну психологічну допомогу.
Джерело: Психологічна подтримка