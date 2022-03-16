Що таке травматична подія і як вона може проявлятися у дорослих і дітей. Як допомогти людині з таким станом. На ці та інші запитання, що безпосередньо стосуються нашого психічного здоров’я в період воєнного стану, відповіли кризові психологи онлайн-платформи Розкажи мені.

Травматична подія – це шокуючий, страшний або небезпечний досвід, який може вплинути на вас емоційно і фізично. В умовах війни, яка триває в нашій країні, ми однозначно все це переживаємо, незалежно від того, де знаходимося. Однак наша психіка може реагувати по-різному.

Чи травмує кожна травматична подія

як не кожне падіння закінчується пораненням, так і не кожна травматична подія веде до травми. Це відбувається, якщо у психіки недостатньо міцності та опори, щоб впоратися з певною атакою на неї;

травматична подія веде до травми. Це відбувається, якщо у психіки міцності та опори, щоб впоратися з певною атакою на неї; стане подія травматичною чи ні, залежить від різних факторів : інтенсивності події, того, наскільки стійка людина і скільки ресурсів у неї є;

: інтенсивності події, того, наскільки стійка людина і скільки у неї є; одна і та сама подія може по-різному впливати на людей саме тому, що у нас різні внутрішні і зовнішні ресурси.

Яка реакція психіки на травматичну подію

Реакції на травму можуть бути миттєвими або відкладеними, короткими або тривалими. Більшість людей реагують відразу, але нерідко і протягом декількох тижнів або місяців.

Це нормальні та очікувані реакції, які з часом зменшуються:

почуття тривоги, смутку або гніву;

проблеми з концентрацією уваги і сном;

постійні думки про те, що сталося.

Наша психіка пластична, і вона відновлюється. Головне – не заважати їй давати собі проживати те, що з нами відбувається. Дозволяйте собі плакати і боятися.

Якщо ці реакції тривають довгий час, а стан не поліпшується, що робити

Якщо ваш стан заважає повсякденному життю, важливо звернутися за професійною психологічною допомогою. Це не соромно. Ви можете записатися до лікаря або звернутися в кризовий безкоштовний центр психологічної підтримки.

Як зрозуміти, що людині потрібна професійна психологічна допомога

сильне хвилювання, тривога, печаль або страх, які не полишають;

людина часто плаче;

виникли проблеми з ясністю мислення;

спогади про подію переживаються заново;

почуття гніву, образи або дратівливості на всіх;

кошмари або труднощі зі сном;

людина починає уникати місць або людей, які викликають тривожні спогади;

людина ізолювалася від сім’ї та друзів.

Спостерігаються дивні фізичні реакції в тілі, чи нормально це

Фізичні реакції на травму також можуть означати, що людині потрібна допомога:

постійні головні болі, які не знімаються знеболювальними;

біль у шлунку та проблеми з травленням;

постійне відчуття втоми;

прискорене серцебиття і пітливість;

тіло постійно і легко лякається.

Діти переживають травматичну подію так само, як і дорослі?

Симптоми, які іноді спостерігаються у дітей віком до шести років:

мочаться в ліжко після того, як навчилися користуватися туалетом;

втрата мови або нездатність говорити;

розігрування страшної події під час гри;

незвично “прилипає” до батьків або інших дорослих.

Діти старшого віку та підлітки частіше мають симптоми, подібні до тих, що і дорослі:

може розвинутися руйнівна або деструктивна поведінка;

можуть відчувати себе винними за те, що не запобігли травмі або смерті;

можуть виникати думки про помсту.

Як допомогти самому собі

Є здорові способи подолання наслідків травматичної події:

відмова від вживання алкоголю та інших наркотиків, навіть якщо вам здається, що це прибирає симптоми, в довгостроковому ефекті – це може тільки нашкодити;

проводити час з близькими і надійними друзями, які підтримують;

намагатися підтримувати нормальний розпорядок їжі, фізичних вправ і сну;

залишатися активним – це хороший спосіб впоратися зі стресовими відчуттями.

Навіть якщо наслідки травми не такі інтенсивні, все одно краще звернутися за допомогою до фахівця. Онлайн-платформа Розкажи мені цілодобово надає українцям безкоштовну психологічну допомогу.

Джерело: Психологічна подтримка