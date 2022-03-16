Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Психологія

Дозволяйте собі плакати і боятися: що таке травматична подія і що про неї потрібно знати

16 Березня 2022, 19:19
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
стрес
Джерело: Depositphotos

Що таке травматична подія і як вона може проявлятися у дорослих і дітей. Як допомогти людині з таким станом. На ці та інші запитання, що безпосередньо стосуються нашого психічного здоров’я в період воєнного стану, відповіли кризові психологи онлайн-платформи Розкажи мені.

Травматична подія – це шокуючий, страшний або небезпечний досвід, який може вплинути на вас емоційно і фізично. В умовах війни, яка триває в нашій країні, ми однозначно все це переживаємо, незалежно від того, де знаходимося. Однак наша психіка може реагувати по-різному.

Чи травмує кожна травматична подія

  • як не кожне падіння закінчується пораненням, так і не кожна травматична подія веде до травми. Це відбувається, якщо у психіки недостатньо міцності та опори, щоб впоратися з певною атакою на неї;
  • стане подія травматичною чи ні, залежить від різних факторів: інтенсивності події, того, наскільки стійка людина і скільки ресурсів у неї є;
  • одна і та сама подія може по-різному впливати на людей саме тому, що у нас різні внутрішні і зовнішні ресурси.

Яка реакція психіки на травматичну подію

Реакції на травму можуть бути миттєвими або відкладеними, короткими або тривалими. Більшість людей реагують відразу, але нерідко і протягом декількох тижнів або місяців.

Це нормальні та очікувані реакції, які з часом зменшуються:

  • почуття тривоги, смутку або гніву;
  • проблеми з концентрацією уваги і сном;
  • постійні думки про те, що сталося.

Наша психіка пластична, і вона відновлюється. Головне – не заважати їй давати собі проживати те, що з нами відбувається. Дозволяйте собі плакати і боятися.

Якщо ці реакції тривають довгий час, а стан не поліпшується, що робити

Якщо ваш стан заважає повсякденному життю, важливо звернутися за професійною психологічною допомогою. Це не соромно. Ви можете записатися до лікаря або звернутися в кризовий безкоштовний центр психологічної підтримки.

Як зрозуміти, що людині потрібна професійна психологічна допомога

  • сильне хвилювання, тривога, печаль або страх, які не полишають;
  • людина часто плаче;
  • виникли проблеми з ясністю мислення;
  • спогади про подію переживаються заново;
  • почуття гніву, образи або дратівливості на всіх;
  • кошмари або труднощі зі сном;
  • людина починає уникати місць або людей, які викликають тривожні спогади;
  • людина ізолювалася від сім’ї та друзів.
Читайте також:
психологічне насилля, сварка, пара, розлученняЯк парі пережити війну та не зруйнувати стосунки – поради психолога

Спостерігаються дивні фізичні реакції в тілі, чи нормально це

Фізичні реакції на травму також можуть означати, що людині потрібна допомога:

  • постійні головні болі, які не знімаються знеболювальними;
  • біль у шлунку та проблеми з травленням;
  • постійне відчуття втоми;
  • прискорене серцебиття і пітливість;
  • тіло постійно і легко лякається.

Діти переживають травматичну подію так само, як і дорослі?

Симптоми, які іноді спостерігаються у дітей віком до шести років:

  • мочаться в ліжко після того, як навчилися користуватися туалетом;
  • втрата мови або нездатність говорити;
  • розігрування страшної події під час гри;
  • незвично “прилипає” до батьків або інших дорослих.

Діти старшого віку та підлітки частіше мають симптоми, подібні до тих, що і дорослі:

  • може розвинутися руйнівна або деструктивна поведінка;
  • можуть відчувати себе винними за те, що не запобігли травмі або смерті;
  • можуть виникати думки про помсту.

Як допомогти самому собі

Є здорові способи подолання наслідків травматичної події:

  • відмова від вживання алкоголю та інших наркотиків, навіть якщо вам здається, що це прибирає симптоми, в довгостроковому ефекті – це може тільки нашкодити;
  • проводити час з близькими і надійними друзями, які підтримують;
  • намагатися підтримувати нормальний розпорядок їжі, фізичних вправ і сну;
  • залишатися активним – це хороший спосіб впоратися зі стресовими відчуттями.

Навіть якщо наслідки травми не такі інтенсивні, все одно краще звернутися за допомогою до фахівця. Онлайн-платформа Розкажи мені цілодобово надає українцям безкоштовну психологічну допомогу.

Джерело: Психологічна подтримка

Теги
Війна в Україні , Поради психолога , Психологія , Стрес
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь