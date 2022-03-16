Під час війни чоловіки зазвичай на фронті, а жінки – в тилу. Звісно, є винятки. У них різні обов’язки. Дуже часто тил знецінюють. Від цього жінки слабшають, а чоловіків це деморалізує.

Психологиня та ведуча реаліті Нового каналу Екси Наталя Єжова розповіла, як не варто вчиняти у воєнний період.

Злість одне на одного

– У пари з’являються негативні емоції, які спрямовуються не на ворога (агресора), а одне на одного. Конфлікти у таких партнерів стають звичними. Цього треба намагатися уникати, – попереджає Наталя Єжова.

Жінка транслює страх

– Це про фрази Мені страшно, Я у паніці, Нікуди не йди, будь зі мною. Таке почуття страху передається чоловіку. Коли тил бентежиться, фронт не відчуває впевненості. Важливо зрозуміти, що страшно всім. Не акцентувати на цьому, а намагатися впоратися із своїми емоціями та не передавати їх партнеру, – додає вона.

Почуття провини

– Коли жінка бідкається: Ти пішов на війну, а я ні, Тобі холодно й немає їжі, а в мене все добре, Щоб ми були на рівних, я потерпатиму від почуття провини. Такі психологічні удари інколи болісніші за фізичні, – зазначає психологиня.

Це ослаблює жінку та негативно впливає на чоловіка.

Жалість

– Це руйнівна емоція! Ти – бідолашка! Як же ти там будеш? Мені тебе так шкода! Треба забути ці фрази. Якщо жінка так звертається до чоловіка, у нього автоматично слабшає внутрішня сила, – говорить експертка.

Дорікання

– Жінки у жодному разі не мають дорікати чоловікам, які не на фронті. Далеко не всі представники сильної статі мають бути там, оскільки насамперед воювати йдуть кваліфіковані спеціалісти, – коментує Наталя Єжова.

В усіх інших є робота, яку вони мають продовжувати виконувати, щоб забезпечувати економіку, підсумовує вона.