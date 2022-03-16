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Как паре пережить войну и не разрушить отношения — советы психолога

16 марта 2022, 19:38
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
психологічне насилля, сварка, пара, розлучення
Источник: Pexels

Во время войны мужчины обычно на фронте, а женщины – в тылу. Конечно, есть исключения. Очень часто тыл обесценивают. От этого женщины слабеют, а мужчин это деморализует.

Наталья Ежова

Психолог и ведущая реалити Нового канала Эксы Наталья Ежова рассказала, как не стоит поступать в военный период.

  • Злиться друг на друга

– У пары появляются негативные эмоции, которые сбрасываются не на врага (агрессора), а друг на друга. Конфликты у таких партнеров становятся обычным делом. Этого нужно стараться избегать, – советует Наталья Ежова.

  • Женщина транслирует страх

– Это о фразах Мне страшно, Я в панике, Никуда не иди, будь со мной. Такое чувство страха передается мужчине. Когда тыл слабеет, фронт не чувствует уверенности. Важно понять, что страшно всем. Не акцентировать внимание на этом, а пытаться справиться со своими эмоциями и не передавать их партнеру, — добавляет она.

  • Чувство вины

– Когда женщина жалуется: Ты пошел на войну, а я нет, Тебе холодно и нет пищи, а у меня все хорошо, Чтобы мы были на равных, я буду страдать от чувства вины. Такие психологические удары иногда болезненнее физических, – отмечает психолог.

Это ослабляет женщину и оказывает негативное влияние на мужчину.

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  • Жалость

– Это разрушительная эмоция! Ты – бедняжка! Как же ты там будешь? Мне тебя так жалко! Надо забыть эти фразы. Если женщина так обращается к мужчине, у него автоматически слабеет внутренняя сила, – говорит эксперт.

  • Упреки

– Женщины ни в коем случае не должны упрекать мужчин, которые не на фронте. Далеко не все представители сильного пола должны быть там, поскольку прежде всего воевать идут квалифицированные специалисты, — комментирует Наталья Ежова.

У всех остальных есть работа, которую они должны продолжать выполнять, чтобы обеспечивать экономику, подводит итог она.

Источник
Новый канал
Теги
Советы психолога , Психология
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