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Операцию назначали на 24 февраля: медики Львова удалили киевлянке-беженке раковую опухоль

17 марта 2022, 09:22
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хирург
Источник: Depositphotos

Медики Первого территориального медицинского объединения Львова в результате малоинвазиного вмешательства удалили злокачественную опухоль 63-летней жительнице Киева, которая, спасаясь от войны, оказалась на западной Украине.

С жалобами на сильную боль в боку и дискомфорт после приема пищи 63-летняя Ольга обратилась к столичным медикам еще в начале февраля. Проведенные обследования показали злокачественное новообразование в левой почке.

Было принято решение о скорейшем оперативном вмешательстве, которое запланировали на 24 февраля. Однако утро того дня началось со взрывов и сирен…

Почти две недели Ольга вместе с семьей находились в укрытии. Ее дочери не переставали искали клиники, где можно спасти жизнь маме.

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Потом была дорога во Львов, которая привела женщину в 1 ТМО. Здесь специалисты урологического отделения провели операцию левосторонней лапараскопической нефрэктомии с применением современного малоинвазивного вмешательства.

То есть левую почку вместе со злокачественным образованием специалисты удалили лишь через несколько проколов. Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо.

— Уверена, что болезнь обнаружили именно сейчас, это не случайно. Как и то, что я приехала именно во Львов, — говорит Ольга.

Она убеждена, что выздоровела, потому что попала к настоящим специалистам и благодарит Бога за них.

Конечно же, большее всего женщина вместе с семьей хочет вернуться в родной Киев и мечтает о свободной Украине.

Источник: 1 ТМО Львова

Теги
Львов , Медики , Онкология , Операция
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