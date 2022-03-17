Медики Первого территориального медицинского объединения Львова в результате малоинвазиного вмешательства удалили злокачественную опухоль 63-летней жительнице Киева, которая, спасаясь от войны, оказалась на западной Украине.
С жалобами на сильную боль в боку и дискомфорт после приема пищи 63-летняя Ольга обратилась к столичным медикам еще в начале февраля. Проведенные обследования показали злокачественное новообразование в левой почке.
Было принято решение о скорейшем оперативном вмешательстве, которое запланировали на 24 февраля. Однако утро того дня началось со взрывов и сирен…
Почти две недели Ольга вместе с семьей находились в укрытии. Ее дочери не переставали искали клиники, где можно спасти жизнь маме.
Потом была дорога во Львов, которая привела женщину в 1 ТМО. Здесь специалисты урологического отделения провели операцию левосторонней лапараскопической нефрэктомии с применением современного малоинвазивного вмешательства.
То есть левую почку вместе со злокачественным образованием специалисты удалили лишь через несколько проколов. Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо.
— Уверена, что болезнь обнаружили именно сейчас, это не случайно. Как и то, что я приехала именно во Львов, — говорит Ольга.
Она убеждена, что выздоровела, потому что попала к настоящим специалистам и благодарит Бога за них.
Конечно же, большее всего женщина вместе с семьей хочет вернуться в родной Киев и мечтает о свободной Украине.
Источник: 1 ТМО Львова