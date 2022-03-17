Медики Першого територіального медичного об’єднання Львова в результаті малоінвазиного втручання видалили злоякісну пухлину 63-річній мешканці Києва, яка, рятуючись від війни, опинилася на західній Україні.

Зі скаргами на сильний біль у боці та дискомфорт після прийому їжі Ольга звернулася до столичних медиків ще на початку лютого. Проведені обстеження виявили злоякісне новоутворення в лівій нирці.

Було прийнято рішення про швидке оперативне втручання, яке запланували на 24 лютого. Однак ранок того дня почався з вибухів і сирен…

Майже два тижні Ольга разом з родиною перебували в укритті. Її дочки не переставали шукали клініки, де можна врятувати життя мамі.

Потім була дорога до Львова, яка привела жінку в 1 ТМО. Тут фахівці урологічного відділення провели операцію лівосторонньої лапараскопічної нефректомії із застосуванням сучасного малоінвазивного втручання.

Тобто ліву нирку разом зі злоякісним утворенням фахівці видалили лише через кілька проколів. Операція пройшла успішно, пацієнтка відчуває себе добре.

– Впевнена, що те, що хворобу виявили саме зараз, це не випадково. Як і те, що я приїхала саме до Львова, – каже Ольга.

Вона переконана, що одужала, бо потрапила до справжніх фахівців і дякує Богові за них.

Звичайно ж, найбільше жінка разом з сім’єю хоче повернутися в рідний Київ і мріє про вільну Україну.

Джерело: 1 ТМО Львова