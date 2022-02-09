У Трускавці Львівської області фахівці екстреної допомоги врятували 47-річного чоловіка від утоплення.

Медики Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф виїхали на виклик та виявили громадянина без ознак життя, він потонув у басейні. Однак одразу після події двоє очевидців витягли його та почали надавати першу допомогу, здійснюючи компресію грудної клітки.

– На час нашого приїзду пацієнт не дихав, тиск у нього був близько 40. Не спиняючись, ми здійснювали серцево-легеневу реанімацію. Буквально за кілька хвилин у постраждалого почалося блювання, ще мить – і чоловік захрипів. Зафіксувавши вену, почали вводити ліки. Подали через встановлену маску кисень, і ось перші вдихи, – ділиться фельдшер з медицини невідкладних станів Іванна Дмитрів.

За її словами, між початком реанімаційних дій і до того часу, як пацієнт вдихнув, минуло п’ять хвилин.

Його життя вдалося врятувати не в останню чергу завдяки оперативним діям очевидців.

Реанімобілем потерпілого доправили до лікувального закладу, наразі він одужує.

У такій ситуації важлива швидка реакція, саме тому важливо бути небайдужим до навколишніх.

Джерело: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф