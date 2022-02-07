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Везли з гангреною на санчатах. На Закарпатті медики допомогли літньому чоловікові

7 Лютого 2022, 09:57
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
швидка на санчатах

У Закарпатській області фахівцям екстреної медичної допомоги довелося на санчатах транспортувати хворого до карети швидкої.

Фахівці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги отримали виклик із села Боржавське Берегівського району – гангрена та температура у 70-річного чоловіка.

Приїхавши на місце виклику, медики не змогли дістатися до будинку хворого через погоду, їм довелося йти пішки через сніг.

– Після огляду пацієнта та надання меддопомоги, з’ясувалося, що у нього гангрена правої стопи двотижневої давності, і самостійно він пересуватися не спроможний, – йдеться у повідомленні.

За допомогою сусідів медикам екстреної допомоги вдалося транспортували хворого до автомобілю швидкої. Вони це зробили за допомогою санчат.

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Після цього фахівці успішно доправили чоловіка до Виноградівської райлікарні.

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Медики наголошують – треба вчасно звертатися до фахівців за допомогою, це допоможе уникнути проблем зі здоров’ям та таких ускладнень.

Джерело: 103 Закарпаття

Теги
Закарпаття , швидка допомога
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