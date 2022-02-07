У Львівській області жінка народила двійню в різні дні та у різних населених пунктах, перша дитина з’явилася на світ вдома, друга – вже у лікарні.

Про цікавий випадок розповіли фахівці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Вони отримали виклик пізно вночі. Треба було їхати до Пустомитівщини на Львівщині, адже там почала народжувати жінка.

– Що відчувала у той момент, словами не передати! “Влітаю” в помешкання, а дитинка уже майже народилася. Пологи були стрімкими. Породіллі мама допомогла, і ми вдвох прийняли новонароджену, – розповідає фельдшер з медицини невідкладних станів Леся Нікула.

Народилася здорова дівчинка, їй надали першу допомогу. Водночас у неї мав ще бути менший братик. Фахівці викликали підмогу та під сирени доправили породіллю до лікарні до Львова, де жінка наступного дня й народили хлопчика.

– Дівчинка народилася одного дня в населеному пункті Пустомитівщини, а її братик – уже наступної доби у Львові, – додає медик.

Ситуація виникла через те, що пологи очікувалися 17 лютого, однак почалися трішки передчасно. Майбутня мама на той час про це навіть не підозрювала, вона повечеряла та думала, що просто живіт болить.

Наразі усі троє почуваються добре – мама та її малюки.

Джерело: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Фото: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф