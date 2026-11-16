Пацієнт знаходить клініку, телефонує, щоб уточнити ціну або записатися, але лінія зайнята. Адміністратор обіцяє передзвонити й забуває. Людина звертається до іншого закладу. Реклама привела потенційного пацієнта, проте клініка втратила його на першому контакті.

Щоб уникати таких ситуацій, потрібен зрозумілий порядок роботи зі зверненнями: хто приймає дзвінок, де фіксує домовленості та як організовує наступний контакт.

Перший дзвінок: допомогти пацієнту додзвонитися

Адміністратор одночасно відповідає на дзвінки, зустрічає відвідувачів та оформляє документи. У години навантаження частина звернень залишається без відповіді.

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Віртуальна АТС Stream Telecom допомагає розподіляти виклики між адміністраторами та філіями. Багатоканальні номери, черга, переадресація й голосове меню дозволяють налаштувати маршрути відповідно до роботи клініки. Пропущені дзвінки залишаються в журналі, щоб команда могла їх опрацювати.

Важливо призначити відповідального за передзвонювання та визначити сценарій для неробочого часу. Самого журналу недостатньо, якщо ніхто не перевіряє звернення.

Телефонія та CRM: зберігати контекст розмови

Якщо домовленості залишаються в блокноті адміністратора, його колега змушений уточнювати все повторно. Пацієнт знову пояснює запит, а команда витрачає час на пошук інформації.

Інтеграція телефонії з CRM допомагає пов’язати дзвінки з контактами та історією спілкування. Адміністратор фіксує запит, результат розмови, відповідального й наступну дію. Завдання на зворотний дзвінок допомагає повернутися до пацієнта в погоджений час.

Stream Telecom пропонує StreamCRM або інтеграцію телефонії з CRM, яку вже використовує клініка. Склад даних залежить від системи та налаштувань. Запис до розкладу лікарів потребує окремої інтеграції з медичною інформаційною системою — МІС.

До візиту: підтвердити домовленості

Після запису пацієнту потрібні дата, час, адреса та погоджені клінікою організаційні інструкції. Варто також пояснити, як підтвердити, скасувати чи перенести прийом.

Для нагадувань можна використовувати SMS або дзвінки. Час повідомлень і порядок дій за відсутності відповіді визначають відповідно до процесів клініки. Зміни потрібно фіксувати у спільній системі, щоб адміністратори надавали узгоджену інформацію.

Після прийому: підтримувати доречний контакт

Після візиту можна запитати відгук про сервіс, погодити подальший зв’язок і нагадати про повторний прийом, рекомендований лікарем.

Домовленості та завдання варто зберігати в CRM. Сервісні повідомлення слід відокремлювати від рекламних пропозицій, враховуючи побажання пацієнта щодо каналу та частоти контактів.

Колтрекінг: бачити, яка реклама приводить пацієнтів

Кількість дзвінків не показує, скільки людей записалися та прийшли на прийом. Для цього потрібно поєднати рекламне джерело з результатом звернення.

Колтрекінг Stream Telecom визначає джерела телефонних звернень. Статичний закріплює окремі номери за каналами, а динамічний пов’язує дзвінок із відвідуванням сайту через підміну номера.

За налаштованої інтеграції з CRM або МІС дані можна доповнювати результатами опрацювання: записом, відмовою чи візитом. Так керівник бачить шлях від реклами до звернення та його результату. Глибина аналітики залежить від доступного обміну даними.

Як об’єднати інструменти в один процес

Телефонія та CRM для клінік від Stream Telecom допомагають організувати роботу команди: АТС розподіляє виклики, CRM зберігає історію та завдання, колтрекінг показує джерела дзвінків.

Керівнику варто контролювати пропущені звернення, швидкість передзвонювання, частку записів і відвідувань, а також вартість залучення за каналами. Для цього команда має фіксувати результати контактів.

Почати варто з перевірки: чи всі звернення опрацьовуються, чи доступні колегам домовленості та чи можна пов’язати рекламу із записом.

Підібрати телефонію, CRM-інтеграції та колтрекінг під процеси клініки допоможуть фахівці Stream Telecom.

Телефон для консультації: 044 350 35 35.

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