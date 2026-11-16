Пациент находит клинику, звонит по телефону, чтобы уточнить цену или записаться, но линия занята. Администратор обещает перезвонить и забывает. Человек обращается в другое заведение. Реклама привела потенциального пациента, однако клиника лишилась его на первом контакте.

Чтобы избежать таких ситуаций, необходим понятный порядок работы с обращениями: кто принимает звонок, где фиксирует договоренности и как организует следующий контакт.

Первый звонок: помочь пациенту дозвониться

Администратор одновременно отвечает на звонки, встречает посетителей и оформляет документы. В часы нагрузки часть обращений остается без ответа.

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Виртуальная АТС Stream Telecom помогает распределять вызовы между администраторами и филиалами. Многоканальные номера, очередь, переадресация и голосовое меню позволяют настроить маршруты в соответствии с клиникой. Пропущенные звонки остаются в журнале, чтобы команда могла их обработать.

Важно назначить ответственного за перезвон и определить сценарий для нерабочего времени. Самого журнала недостаточно, если никто не проверяет обращение.

Телефония и CRM: сохранять контекст разговора

Если договоренности остаются в блокноте администратора, его коллега вынужден уточнять все повторно. Пациент снова объясняет запрос, а команда тратит время на поиск информации.

Интеграция телефонии с CRM помогает связать звонки с контактами и историей общения. Администратор фиксирует запрос, результат разговора, ответственного и последующего действия. Задание на обратный звонок помогает вернуться к пациенту в согласованное время.

Stream Telecom предлагает StreamCRM или интеграцию телефонии с CRM, которую уже использует клиника. Состав данных зависит от системы и настроек. Запись в расписание врачей требует отдельной интеграции с медицинской информационной системой – МИС.

До визита: подтвердить договоренности

После записи пациенту нужны дата, время, адрес и согласованные клиникой организационные инструкции. Следует также объяснить, как подтвердить, отменить или перенести прием.

Для напоминаний можно использовать SMS или звонки. Время сообщений и порядок действий при отсутствии ответа определяют в соответствии с процессами клиники. Изменения следует фиксировать в общей системе, чтобы администраторы предоставляли согласованную информацию.

После приема: поддерживать уместный контакт

После визита можно спросить отзыв о сервисе, согласовать дальнейшую связь и напомнить о повторном приеме, рекомендованном врачом.

Договоренности и задачи следует хранить в CRM. Сервисные сообщения следует отделять от рекламных предложений, учитывая пожелания пациента по каналу и частоте контактов.

Колтрекинг: видеть, какая реклама приводит пациентов

Количество звонков не показывает, сколько людей записалось и пришло на прием. Для этого нужно объединить рекламный источник с результатом обращения.

Колтрекинг Stream Telecom определяет источник телефонных обращений. Статический закрепляет отдельные номера за каналами, а динамический связывает звонок с посещением сайта из-за замены номера.

При настроенной интеграции с CRM или МИС данные можно дополнять результатами обработки: записью, отказом или визитом. Так управляющий видит путь от рекламы к обращению и их результату. Глубина аналитики зависит от доступного обмена данными.

Как объединить инструменты в один процесс

Телефония и CRM для клиник Stream Telecom помогают организовать работу команды: АТС распределяет вызовы, CRM сохраняет историю и задачи, колтрекинг показывает источники звонков.

Руководителю следует контролировать пропущенные обращения, скорость перезвона, долю записей и посещений, а также стоимость привлечения по каналам. Для этого команда должна зафиксировать результаты контактов.

Начать следует с проверки: все ли обращения прорабатываются, доступны ли коллегам договоренности и можно ли связать рекламу с записью.

Подобрать телефонию, CRM-интеграцию и колтрекинг под процессы клиники помогут специалисты Stream Telecom.

Телефон для консультации: 0443503535.

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