У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мечникова з’явилося на світ немовля, якого народила жінка з досить складними фоновими захворюваннями: вадою серця і сильною алергією.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор клініки Сергій Риженко.

Новина сама по собі вражає, враховуючи супутні діагнози. А якщо додати до цього, що вдома на Олександру чекають ще 14 дітей, то…

Хоч би там як, але молода 42-річна мама і її малюк почуваються добре. Жінка дуже вдячна медикам лікарні за постійну турботу і увагу, якими вони її оточують. Адже всіх своїх дітей Олександра народила саме тут.

Як написав Сергій Риженко, чоловік жінки, щоб прогодувати своє численне сімейство працює в котельні в дві зміни. Сама Олександра все життя працює мамою і дружиною.

– Для нас наймиліше, що її слова – віра, сім’я, материнство – не вважаються застарілими і відсталими, – пише Сергій Риженко.

І додає для всіх скептиків, що Саша любить свого чоловіка, з радістю виховує дітей і хоче, щоб ніхто не завадив їхньому щастю.

Джерело: Сергій Риженко