В Днепропетровской областной клинической больнице имени И.И. Мечникова появился на свет младенец, которого родила женщина с достаточно сложными фоновыми заболеваниями: пороком сердца и сильнейшей аллергией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

Новость сама по себе впечатляет, учитывая сопутствующие диагнозы. А если добавить к этому, что дома Александру ждут еще 14 детей, то…

Как бы там ни было, а молодая 42-летняя мама и ее малыш чувствуют себя хорошо. Женщина очень благодарна медикам больницы за постоянную заботу и внимание, которыми они ее окружают. Ведь всех своих детей Александра родила именно здесь.

Как написал Сергей Рыженко, муж женщины, чтобы прокормить свое многочисленное семейство трудится в котельной в две смены. Сама Александра всю жизнь работает мамой и женой.

— Для нас милее всего, что ее слова – вера, семья, материнство — не считаются устаревшими и отсталыми, — пишет Сергей Рыженко.

И добавляет для всех скептиков, что Саша любит своего мужа, с радостью воспитывает детей и хочет, чтобы никто не помешал их счастью.

Источник: Сергей Рыженко