Новий штам коронавірусу Дельта особливо небезпечний для вагітних. Так, від ускладнень, які викликав Covid-19, померло вже півсотні жінок. У зоні ризику вагітні різного віку і на різних термінах, здебільшого ті, хто має супутні захворювання, зайву вагу і головне – невакциновані від коронавірусу.

Згідно з даними інформаційно-аналітичної системи СОТА, в Україні станом на 10 листопада 2021 року у палатах інтенсивної терапії пологових будинків зайнято 28 Covid-ліжок.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров’я на запит Фактів ICTV. Так, це становить 28,6% від загальної кількості ліжкового фонду інтенсивної терапії пологових будинків.

– Зазвичай у вагітних глибокі системні ураження, які проявляються тромбозами та мікротромбозами. Легень практично немає. У нас не було за цей час жодної щепленої пацієнтки, – розповів директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, академік НАМН України В’ячеслав Камінський.

За словами генерального директора Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ України Ірини Руденко, вагітні, особливо у другому-третьому триместрі мають ризик важчого перебігу коронавірусу.

Наприклад, у Львові напередодні померла 23-річна вагітна без супутніх хвороб, яка мала надмірну вагу. Вона перебувала вдома з високою температурою, приймала парацетамол та боялася їхати у лікарню, щоб її не заразили коронавірусом.

У Львівському Центрі легеневого здоров’я з початку пандемії нарахували вже сотню вагітних пацієнток. 80 з них госпіталізували за останні півтора місяця.

Світова статистика свідчить, що вагітні, інфіковані Covid-19, мають на 70% вищий ризик смертності. У Великій Британії 20% пацієнтів реанімацій – це жінки при надії. Тому єдиний вихід – вакцинуватися. Наприклад, у США щеплення отримали вже 30% таких жінок. Водночас поки що ВООЗ схвалила для щеплення цієї категорії людей лише один препарат від Pfizer/BioNTech.

Вакцинуватися дозволено на будь-якому терміні вагітності та під час грудного вигодовування, але обов’язково попередньо проконсультувавшись з акушером-гінекологом.