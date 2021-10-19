У вагітних ускладнення через Covid-19 виникають частіше, аніж у інших жінок. Вони частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень.

Якщо вагітні мають симптоматичний перебіг хвороби, то ризик померти від Covid-19 у них на 70% вищий.

Коронавірусна хвороба може спричинити передчасні пологи (народження дитини раніше 37-го тижня) і госпіталізацію новонародженої дитини у палату інтенсивної терапії.

Що стосується вакцинації під час вагітності, то вона не впливає негативно на плід чи на майбутню матір, та не несе ризику зараження. Тому що жодна вакцина не містить живий вірус. Встановлено, що користь від вакцинації для майбутньої матері і для дитини набагато більша, ніж потенційні ризики від хвороби на Covid-19.

Вакцинація у будь-якому разі захищає жінку від важкого перебігу Covid-19. А під час вибору вакцин для щеплення вагітних варто обирати мРНК-вакцини – в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

В усьому світі уже мільйони майбутніх матерів щеплені від Covid-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech без негативних наслідків для них або дитини.

Спостереження свідчать, що через вісім місяців з початку вакцинації від коронавірусної інфекції імунна відповідь знизилася лише незначно. Водночас дослідники переконані: кращого засобу захисту від коронавірусу, ніж вакцинація, як і раніше, не існує.