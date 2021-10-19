У беременных осложнения из-за Covid-19 возникают чаще, чем у других женщин. Они чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких.

Если у беременных имеется симптоматическое течение болезни, то риск умереть от Covid-19 у них на 70% выше.

Коронавирусная болезнь может вызвать преждевременные роды (рождение ребенка раньше 37-й недели) и госпитализацию новорожденного ребенка в палату интенсивной терапии.

Что касается вакцинации во время беременности, то она не влияет негативно на плод или на будущую мать, и не несет риска заражения. Потому что ни одна вакцина не содержит живой вирус. Установлено, что польза от вакцинации для будущей матери и для ребенка гораздо больше, чем потенциальные риски от болезни на Covid-19.

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Вакцинация в любом случае защищает женщину от тяжелого течения Covid-19. А при выборе вакцин для прививок беременных стоит выбирать мРНК-вакцины – в Украине это Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Во всем мире уже миллионы будущих матерей привиты от Covid-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech без негативных последствий для себя или ребенка.

Наблюдения свидетельствуют, что через восемь месяцев с начала вакцинации от коронавирусной инфекции иммунный ответ снизился лишь незначительно. В то же время исследователи убеждены: лучшего средства защиты от коронавируса, чем вакцинация, по-прежнему не существует.