Люди, которые не болели коронавирусом и не получили вакцину, опасные для других, ведь могут распространять вирус. В то же время это не касается переболевших.

Об этом сообщил инфекционист Евгений Дубровский.

— Если переболевшие вакцинированные, то нет. Если еще не болели, то, конечно, опасны, — отметил Евгений Дубровский.

В то же время он рассказал, кому нужно обязательно вакцинироваться.

— Это высокая группа риска, и когда мы точно знаем, что этот человек будет тяжело болеть коронавирусом и попадет в больницу, — добавил инфекционист.

Касательно детей, то вопрос их иммунизации пока требует дополнительного изучения.

— Детки не в группе риска, они болеют в легкой форме. Мы недостаточно изучили, можно ли их вообще трогать, — подвел итог он.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. С июля прививки могут получить все взрослые старше 18 лет. Иммунизация в стране является бесплатной.