Наблюдательный анализ эффективности мРНК-вакцин от Covid-19 спустя восемь месяцев после начала их введения показал лишь незначительное снижение иммунного ответа на атаку коронавирусной инфекции. При этом исследователи убеждены: лучшего средства защиты от смертельно опасного вируса, чем вакцинация, по-прежнему не существует.

Напомним, что восемь месяцев назад, в феврале 2021 года, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (CDC) выдало разрешение на экстренное использование вакцин на основе мРНК, известных как Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Этими препаратами уже привиты почти 200 млн американцев.

Группа экспертов из Медицинского центра BIDMC сравнила иммунные ответы, вызванные этими тремя вакцинами, в течение восьмимесячного периода наблюдения. Исследователи оценили уровни различных антител, Т-клеток и других иммунных продуктов у 61 участника через две-четыре недели после полной иммунизации — время пика иммунитета – и спустя восемь месяцев после вакцинации.

— Вакцины с мРНК характеризовались высоким пиковым ответом антител, который резко снизился к шестому месяцу и еще больше снизился к восьмому месяцу, — сообщил доктор медицинских наук, директор Центра вирусологии и исследований вакцин в BIDMC Дэн Х. Баруш.

По его словам, одноразовая вакцина Johnson&Johnson вызвала более низкий начальный ответ антител, но в дальнейшем в целом он был стабильным с минимальными или вовсе отсутствующими признаками снижения.

Команда также обнаружила, что все три вакцины продемонстрировали широкую перекрестную реактивность с вариантами SARS-CoV-2, вируса, вызывающего Covid-19.

Полученные данные имеют важное значение для понимания того, как иммунитет к вакцинам может со временем ослабевать. Однако точные иммунные ответы, необходимые для защиты от коронавируса, еще не определены, отмечают исследователи.

— Даже несмотря на то, что уровни антител снижаются, стабильные Т-клеточные ответы и нейтрализующие функции антител через восемь месяцев могут объяснить, как вакцины продолжают обеспечивать надежную защиту от тяжелой формы Covid-19, — говорит ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Айрис Й. Коллиер.

Вакцинация (даже во время беременности) по-прежнему остается лучшим инструментом, который у нас есть, чтобы положить конец пандемии коронавируса, убеждены ученые.

А между тем, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) указывает, что вакцины против коронавирусной инфекции и вакцины против гриппа работают должным образом независимо от того, сделаны ли они по отдельности или за одно посещение.