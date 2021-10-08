В обществе сейчас идет немало дискуссий относительно вакцинации от Covid-19. Мнения разнятся: от безусловной необходимости прививки до полного отрицания вакцинации. Между этими полярными точками зрения тоже есть много разных предположений, утверждений и мифов.

Существует и такое мнение — если переболеть, да еще и дополнительно привиться, то иммунитет будет сильнее. Обезопасит ли это от повторного заболевания или нового варианта коронавируса, рассказывает врач-иммунолог, к.б.н. Борис Донской.

— Действительно, сочетание двух благоприятных факторов умножает позитивный прогноз, — говорит врач. — Но если человек переболел коронавирусной инфекцией, то он уже имеет неплохой иммунитет. В подавляющем большинстве, я бы сказал, достаточный иммунитет. Поэтому шансов заболеть снова будет меньше.

Можно вакцинироваться и два, и три раза. А если сделать пять прививок, то снизим шансы заболеть еще на какой-то процент. Но здесь вопрос о рациональности этих прививок, если с болезнью и первой прививкой мы уже получили защиту.

И еще один момент, о котором не нужно забывать. У нас есть большой процент людей непривитых. Большинство из них относятся к группам риска, и будет несправедливо, если одним делать несколько прививок, а другим — ни одной.

Если мы вакцинируем больше пенсионеров и людей из других групп риска, тоТаким образом мы не оставим коронавирусу шансов выжить в нашем обществе