У суспільстві наразі точиться чимало дискусій щодо вакцинації від Covid-19. Думки різняться: від безумовного щеплення до повного заперечення необхідності вакцинуватися. Між цими полярними точками зору також є багато різних припущень, тверджень і міфів.

Існує і така думка – якщо перехворіти, та ще й додатково прищепитися, то імунітет буде сильнішим. Чи убезпечить це від повторного захворювання або нового варіанту коронавірусу, розповідає лікар-імунолог, к.б. н. Борис Донський.

– Справді, поєднання двох сприятливих факторів помножує позитивний прогноз, – говорить лікар. – Та якщо людина перехворіла на коронавірусну інфекцію, то вона вже має непоганий імунітет. У переважної більшості, я б сказав, достатній імунітет. Тому шанси захворіти знову будуть меншими.

Можна вакцинуватися і двічі, і тричі. А якщо зробити п’ять щеплень, то знизимо шанси захворіти ще на якийсь відсоток. Але тут питання про раціональність цих щеплень, якщо з хворобою та першим щепленням ми уже отримали захист.

І ще один момент, про який не потрібно забувати. У нас є великий відсоток нещеплених людей. Більшість із них належать до груп ризику, і буде несправедливо, якщо одним робити кілька щеплень, а іншим – жодного.

Якщо ми вакцинуємо більше пенсіонерів та людей з інших груп ризику, то прошарок імунізованих буде більшим. Таким чином ми не залишимо коронавірусу шансів вижити у нашому суспільстві.