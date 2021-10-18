Спостережний аналіз ефективності мРНК-вакцин від Covid-19 через вісім місяців після початку їх введення показав лише незначне зниження імунної відповіді на атаку коронавірусної інфекції. Водночас дослідники переконані: кращого засобу захисту від смертельно небезпечного вірусу, ніж вакцинація, як і раніше, не існує.

Нагадаємо, що вісім місяців тому, у лютому 2021 року, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (CDC) видало дозвіл на екстрене використання вакцин на основі мРНК, відомих як Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson.

Цими препаратами вже щеплені майже 200 млн американців.

Група експертів з Медичного центру BIDMC порівняла імунні відповіді, викликані цими трьома вакцинами, протягом восьмимісячного періоду спостереження. Дослідники оцінили рівні різних антитіл, Т-клітин та інших імунних продуктів у 61 учасника через два-чотири тижні після повної імунізації – час піку імунітету – і через вісім місяців після вакцинації.

– Вакцини з мРНК характеризувалися високою піковою відповіддю антитіл, яка різко знизилася до шостого місяця і ще більше до восьмого місяця, – повідомив доктор медичних наук, директор Центру вірусології та досліджень вакцин в BIDMC Ден Х. Баруш.

За його словами, одноразова вакцина Johnson&Johnson викликала більш низьку початкову відповідь антитіл, але надалі в цілому вона була стабільною з мінімальними або зовсім відсутніми ознаками зниження.

Команда також виявила, що всі три вакцини продемонстрували широку перехресну реактивність з варіантами SARS-CoV-2, вірусу, що викликає Covid-19.

Отримані дані мають важливе значення для розуміння того, як імунітет до вакцин може з часом слабшати. Однак точні імунні відповіді, необхідні для захисту від коронавірусу, ще не визначені, відзначають дослідники.

– Навіть незважаючи на те, що рівні антитіл знижуються, стабільні Т-клітинні відповіді й нейтралізуючі функції антитіл через вісім місяців можуть пояснити, як вакцини продовжують забезпечувати надійний захист від важкої форми Covid-19, – говорить провідний автор дослідження, доктор медичних наук Айріс Й. Колієр.

Вакцинація (навіть під час вагітності), як і раніше, залишається найкращим інструментом, який у нас є, щоб покласти край пандемії коронавірусу, переконані вчені.

А між тим, Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) вказує, що вакцини проти коронавірусної інфекції та вакцини проти грипу працюють належним чином незалежно від того, зроблені вони окремо або за одне відвідування.