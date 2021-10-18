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Вакцинація

Вісім місяців після уколу: Сovid-вакцини забезпечують надійний захист

18 Жовтня 2021, 10:44 Вікторія Яснопольська
вакцинация
Джерело: Depositphotos

Спостережний аналіз ефективності мРНК-вакцин від Covid-19 через вісім місяців після початку їх введення показав лише незначне зниження імунної відповіді на атаку коронавірусної інфекції. Водночас дослідники переконані: кращого засобу захисту від смертельно небезпечного вірусу, ніж вакцинація, як і раніше, не існує.

Нагадаємо, що вісім місяців тому, у лютому 2021 року, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (CDC) видало дозвіл на екстрене використання вакцин на основі мРНК, відомих як Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson.

Цими препаратами вже щеплені майже 200 млн американців.

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Група експертів з Медичного центру BIDMC порівняла імунні відповіді, викликані цими трьома вакцинами, протягом восьмимісячного періоду спостереження. Дослідники оцінили рівні різних антитіл, Т-клітин та інших імунних продуктів у 61 учасника через два-чотири тижні після повної імунізації – час піку імунітету – і через вісім місяців після вакцинації.

– Вакцини з мРНК характеризувалися високою піковою відповіддю антитіл, яка різко знизилася до шостого місяця і ще більше до восьмого місяця, – повідомив доктор медичних наук, директор Центру вірусології та досліджень вакцин в BIDMC Ден Х. Баруш.

За його словами, одноразова вакцина Johnson&Johnson викликала більш низьку початкову відповідь антитіл, але надалі в цілому вона була стабільною з мінімальними або зовсім відсутніми ознаками зниження.

Команда також виявила, що всі три вакцини продемонстрували широку перехресну реактивність з варіантами SARS-CoV-2, вірусу, що викликає Covid-19.

Отримані дані мають важливе значення для розуміння того, як імунітет до вакцин може з часом слабшати. Однак точні імунні відповіді, необхідні для захисту від коронавірусу, ще не визначені, відзначають дослідники.

– Навіть незважаючи на те, що рівні антитіл знижуються, стабільні Т-клітинні відповіді й нейтралізуючі функції антитіл через вісім місяців можуть пояснити, як вакцини продовжують забезпечувати надійний захист від важкої форми Covid-19, – говорить провідний автор дослідження, доктор медичних наук Айріс Й. Колієр.

Вакцинація (навіть під час вагітності), як і раніше, залишається найкращим інструментом, який у нас є, щоб покласти край пандемії коронавірусу, переконані вчені.

А між тим, Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) вказує, що вакцини проти коронавірусної інфекції та вакцини проти грипу працюють належним чином незалежно від того, зроблені вони окремо або за одне відвідування.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Вакцина Johnson&Johnson від коронавірусу , Вакцина Moderna від коронавірусу , Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження
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