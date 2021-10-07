Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) вказує, що вакцини проти коронавірусної інфекції та вакцини проти грипу працюють належним чином незалежно від того, зроблені вони окремо або за одне відвідування.

Слід зазначити, що, коли вакцини від Covid-19 тільки почали впроваджуватися в США, Центр з контролю і профілактики захворювань рекомендував в якості запобіжного заходу почекати 14 днів між цим та іншими щепленнями. Але з тих пір агентство переглянуло свої правила і заявляє, що чекати не потрібно.

CDC та інші експерти в галузі охорони здоров’я вказують на минулий досвід, який показує, що обидві вакцини, зроблені одночасно, чудово працюють. І побічні ефекти такі ж самі, якби щеплення робилися окремо.

– У нас є історія вакцинації наших дітей кількома вакцинами, – говорить фахівець з грипу з дитячої дослідницької лікарні Сент-Джуда Річард Веббі.

Експерти вважають, що в цьому році особливо важливо своєчасно оновлювати всі вакцинації, оскільки люди були в масках і сиділи вдома, торішній сезон грипу практично не реєструвався. Цього року незрозуміло, наскільки інтенсивним буде сезон грипу.

– Занепокоєння полягає в тому, що, якщо обидва віруси будуть циркулювати одночасно, ми отримаємо свого роду подвійну динаміку, – говорить Веббі.

За його словами, це створить додаткове навантаження на і без того перевантажену систему охорони здоров’я.

CDC рекомендує щорічне щеплення від грипу кожні 6 місяців і зазначає, що в ідеалі всі повинні бути вакциновані проти грипу до кінця жовтня.

Для вакцини від грипу потрібно від 10 до 14 днів, щоб повною мірою адаптувати імунну систему. Тому не слід чекати, поки грип почне циркулювати, наше тіло просто може не встигнути створити захист.

Варіанти вакцини різняться залежно від віку, але включають кілька видів ін’єкцій або версію назального спрею.

Одне застереження: Covid-19, застуда та грип мають подібні симптоми, тому, якщо ви почуваєте себе погано, CDC рекомендує відкласти вакцинацію, поки ви не відчуєте себе краще, щоб не заразити інших.