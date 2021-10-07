У зв’язку з переходом Запорізької області в помаранчеву зону епідемічної небезпеки, влада Мелітополя оголосила про намір ввести обмеження на проїзд у громадському транспорті.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно цього рішення, починаючи від сьогодні, 7 жовтня, громадський транспорт міста курсуватиме з 6.00 до 9.00 ранку і з 16.00 до 19.00 вечора.

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Проїхати на міських автобусах, тролейбусах і трамваях зможуть тільки ті жителі, які щеплені хоча б однією дозою вакцини проти коронавірусної інфекції.

Що стосується маршруток, то в них також будуть пускати тільки вакцинованих і осіб, які пред’явили негативний ПЛР-тест. Ця вимога також поширюється і на водіїв.

Вказується, що учні середніх загальноосвітніх шкіл повинні мати при собі відповідний документ з закладу освіти.

За даними МОЗ України, за минулу добу в Запорізькій області зафіксовано 742 нові випадки коронавірусного захворювання. Станом на 7 жовтня в області повністю вакциновано 2 369 осіб.

Джерело: Наш город плюс