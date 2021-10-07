В Україні станом на 7 жовтня 2021 року 12 областей за трьома епідпоказниками: підвищена динаміка госпіталізацій із Covid-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування знаходяться у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.
Як повідомляє МОЗ, помаранчевій зоні через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом відповідають:
- Київська область — 54,6%;
- Полтавська область — 58,3%;
- Херсонська область — 62,2%.
Нагадуємо, що норма для регіону зеленої зони — не більше ніж 50% госпіталізованих з усіх виявлених хворих.
Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом на 100 тис. населення (норма для регіону зеленої зони — ≤60 ) зафіксовано у:
- Харківській області – 81,8
- Херсонській області – 76, 7
- Дніпропетровській області — 62,7;
- Запорізькій області — 70,4;
- Луганській області — 61,4;
- Чернівецькій області — 69,7.
Через завантаженість ліжок із киснем помаранчевій зоні відповідають:
- Донецька область — 69,0%;
- Харківська область — 67,4%.
Через підвищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування (норма для регіону зеленої зони — ≤20%) помаранчевій зоні також відповідають:
- Житомирська область — 20,9%;
- Сумська область — 23,1%;
- Хмельницька область — 20,2%.
Та у трьох регіонах України деякі показники відповідають уже червоній зоні карантину, це – Харківська, Запорізька та Херсонська області.