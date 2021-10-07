В Україні станом на 7 жовтня 2021 року 12 областей за трьома епідпоказниками: підвищена динаміка госпіталізацій із Covid-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування знаходяться у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.

Як повідомляє МОЗ, помаранчевій зоні через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом відповідають:

Київська область — 54,6%;

Полтавська область — 58,3%;

Херсонська область — 62,2%.

Нагадуємо, що норма для регіону зеленої зони — не більше ніж 50% госпіталізованих з усіх виявлених хворих.

Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом на 100 тис. населення (норма для регіону зеленої зони — ≤60 ) зафіксовано у:

Харківській області – 81,8

Херсонській області – 76, 7

Дніпропетровській області — 62,7;

Запорізькій області — 70,4;

Луганській області — 61,4;

Чернівецькій області — 69,7.

Через завантаженість ліжок із киснем помаранчевій зоні відповідають:

Донецька область — 69,0%;

Харківська область — 67,4%.

Через підвищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування (норма для регіону зеленої зони — ≤20%) помаранчевій зоні також відповідають:

Житомирська область — 20,9%;

Сумська область — 23,1%;

Хмельницька область — 20,2%.

Та у трьох регіонах України деякі показники відповідають уже червоній зоні карантину, це – Харківська, Запорізька та Херсонська області.