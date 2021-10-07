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Вже 12 областей України відповідають помаранчевій зоні

7 Жовтня 2021, 11:05 Лариса Божко
больница
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 7 жовтня 2021 року 12 областей за трьома епідпоказниками: підвищена динаміка госпіталізацій із Covid-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування знаходяться у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.

Як повідомляє  МОЗ, помаранчевій зоні через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом відповідають:

  • Київська область — 54,6%;
  • Полтавська область — 58,3%;
  • Херсонська область — 62,2%.

Нагадуємо, що норма для регіону зеленої зони — не більше ніж 50% госпіталізованих з усіх виявлених хворих.

Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом на 100 тис. населення (норма для регіону зеленої зони — ≤60 ) зафіксовано у:

  • Харківській області – 81,8
  • Херсонській області – 76, 7
  • Дніпропетровській області — 62,7;
  • Запорізькій області — 70,4;
  • Луганській області — 61,4;
  • Чернівецькій області — 69,7.

Через завантаженість ліжок із киснем помаранчевій зоні відповідають:

  • Донецька область — 69,0%;
  • Харківська область — 67,4%.

Через підвищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування (норма для регіону зеленої зони — ≤20%) помаранчевій зоні також відповідають:

  • Житомирська область — 20,9%;
  • Сумська область — 23,1%;
  • Хмельницька область — 20,2%.

Та у трьох регіонах України деякі показники відповідають уже червоній зоні карантину, це – Харківська, Запорізька та Херсонська області.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19
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